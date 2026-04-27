Χαϊδάρι: Ευχάριστα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ

Χαϊδάρι: Ευχάριστα Νέα Για Τη 13χρονη Που Έπεσε Από Μπαλκόνι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι νοσηλεύεται στον Παιδών.
  • Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά παραμένει διασωληνωμένη σε καταστολή.
  • Οι γιατροί την χαρακτηρίζουν ως «ιατρικό θαύμα» και θα υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις.
  • Η κατάσταση της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη λόγω διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος μετά από πολύωρο χειρουργείο.
  • Το ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 13χρονη μαθήτρια που νοσηλεύεται στον Παιδών μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, όταν έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Χαϊδάρι: «Η 13χρονη ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η 13χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένη σε καταστολή. Οι γιατροί, που χαρακτηρίζουν την υπόθεσή της ως «ιατρικό θαύμα», θα υποβάλλουν τη μαθήτρια σε απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να δουν την αντίδραση του εγκεφάλου. 

Γυμνάσιο Χαλάνδρι

Η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι έχει διαφύγει τον κίνδυνο / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Χαϊδάρι: Το σχολείο όπου έπεσε η μαθήτρια από μπαλκόνι

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι είχε υποβληθεί σε ένα πολύ δύσκολο και πολύωρο χειρουργείο, καθώς είχε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, με την κατάστασή της να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. 

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν κατά την προσέλευση των μαθητών στην τάξη μετά το διάλειμμα, η 13χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο, προκαλώντας σοκ σε παιδιά και καθηγητές. 

