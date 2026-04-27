Χαϊδάρι: Ευχάριστα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Ευχάριστα είναι τα νέα για τη 13χρονη μαθήτρια που νοσηλεύεται στον Παιδών μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, όταν έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η 13χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένη σε καταστολή. Οι γιατροί, που χαρακτηρίζουν την υπόθεσή της ως «ιατρικό θαύμα», θα υποβάλλουν τη μαθήτρια σε απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να δουν την αντίδραση του εγκεφάλου.
Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι είχε υποβληθεί σε ένα πολύ δύσκολο και πολύωρο χειρουργείο, καθώς είχε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, με την κατάστασή της να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη.
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν κατά την προσέλευση των μαθητών στην τάξη μετά το διάλειμμα, η 13χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο, προκαλώντας σοκ σε παιδιά και καθηγητές.