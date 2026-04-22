Χαϊδάρι: «Η 13χρονη ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή»

Για «θαύμα» μιλούν οι γιατροί – Γιατί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι

22.04.26 , 11:34 Βίκυ Φλέσσα: Σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο και την ΕΡΤ
22.04.26 , 11:24 MasterChef: Απόψε, η αγαπημένη δοκιμασία του Σωτήρη Κοντιζά!
22.04.26 , 11:11 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
22.04.26 , 11:08 Ξένια Τσίρκοβα: «Θα ξαναπήγαινα στο GNTM. Μετά άρχισα να δουλεύω πολύ»
22.04.26 , 11:03 Συνδρομή γυμναστηρίου πριν 1.800 χρόνια γραμμένη στα... ελληνικά!
22.04.26 , 10:19 Ομάν: «Χτυπήθηκε» πλοίο ελληνικών συμφερόντων
22.04.26 , 10:17 Ιάσονας Μανδηλάς: Η πρόταση γάμου στον σύντροφό του και το bullying
22.04.26 , 10:07 Γαβαλάς για Βίσση: «Μου έγραψε ότι την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος»
22.04.26 , 10:07 Χαϊδάρι: «Η 13χρονη ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή»
22.04.26 , 10:00 Cat Festival 2026: Η γάτα γράφει τη δική της ιστορία!
22.04.26 , 10:00 Ταινία Online: Μη χάσετε τη «Saint Judy» έως και τις 26/4
22.04.26 , 09:32 Νατάσα Θεοδωρίδου: «Χωρίς τον έρωτα η ζωή θα ήταν μίζερη, άνοστη & ανούσια»
22.04.26 , 09:19 Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές, σάλτσα ντομάτας & φέτα
22.04.26 , 09:09 Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά τη μητρότητα, έκοψα την κοινωνική μου ζωή»
22.04.26 , 09:05 Renault 4 Roland Garros E-Tech electric: Μια νέα ειδική έκδοση
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: «Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό»
Γνωστός ηθοποιός, ορκισμένος εργένης: «Ήταν γραφτό να μην παντρευτώ»
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Νέα επιδότηση έως 30.000 ευρώ αλλάζει την αγορά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι 4 μέτρων.
  • Η κατάσταση της είναι κρίσιμη, με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και 50 λεπτά ανακοπή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν» θεωρείται σωτήρια για την επιβίωσή της.
  • Μαθητές ανέφεραν ότι η 13χρονη καθόταν στο κάγκελο πριν πέσει, ενώ η διευθύντρια του σχολείου το αμφισβήτησε.
  • Ψυχολόγοι παρέχουν στήριξη στους μαθητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η 13χρονη μαθήτρια, που έπεσε από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο σχολείο της στο Χαϊδάρι

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση ήταν βαρύτατες. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, καθώς μέσα στο χειρουργείο υπέστη απανωτές ανακοπές. 

Xαϊδάρι: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε ότι η 13χρονη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή. 

το σημείο από όπου έπεσε η 13χρονη στο σχολείο στο Χαϊδάρι

«Ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας», είπε. 

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το παιδί, ο γιατρός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, αφού η τελευταία αξονική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε δείχνουν ότι τα τραύματά του δεν έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Χαϊδάρι: «Το παιδί έπεσε με το κεφάλι» - Τι λέει η διευθύντρια του σχολείου

«Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της», τόνισε.

Το σχολείο όπου έπεσε η 13χρονη στο Χαϊδάρι

Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Σωτήρια φαίνεται να ήταν η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παίδων».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ από την πλευρά του, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε «δώρο ζωής», την έως τώρα εξέλιξη της κατάστασης της 13χρονης και ευχήθηκε κουράγιο στους γονείς της, λέγοντας ότι «έχουν δρόμο μπροστά τους».

Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν

Χαϊδάρι: Πώς έπεσε από το μπαλκόνι η 13χρονη

Η μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι τεσσάρων μέτρων στο σχολείο της γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας. Μαθητές κατέθεσαν ότι καθόταν πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά την είδαν να πέφτει στο κενό. 

Το σχολείο όπου έπεσε η 13χρονη στο Χαϊδάρι 2

Χαϊδάρι: Tο σημείο από όπου έπεσε η μαθήτρια - Τι ερευνούν οι αρχές

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι», είπε συμμαθητής της.

Ωστόσο, η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η μαθήτρια δεν καθόταν πάνω στην κουπαστή. 

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», είπε η ίδια.

Επίσης, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας του σχολείου, δήλωσε ότι η 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι με το κεφάλι.

Ψυχολόγοι και ειδικοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες, βρέθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι για να στηρίξουν τους μαθητές, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού περιστατικού.

