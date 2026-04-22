Χαϊδάρι: «Η 13χρονη ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή»

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η 13χρονη μαθήτρια, που έπεσε από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο σχολείο της στο Χαϊδάρι.

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση ήταν βαρύτατες. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, καθώς μέσα στο χειρουργείο υπέστη απανωτές ανακοπές.

Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε ότι η 13χρονη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή.

«Ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας», είπε.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το παιδί, ο γιατρός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, αφού η τελευταία αξονική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε δείχνουν ότι τα τραύματά του δεν έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

«Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της», τόνισε.

Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή τόνιζαν ότι η 13χρονη έζησε από θαύμα, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα από την πτώση. Σωτήρια φαίνεται να ήταν η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η εκεί διασωλήνωσή της, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παίδων».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ από την πλευρά του, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτήρισε «δώρο ζωής», την έως τώρα εξέλιξη της κατάστασης της 13χρονης και ευχήθηκε κουράγιο στους γονείς της, λέγοντας ότι «έχουν δρόμο μπροστά τους».

Χαϊδάρι: Πώς έπεσε από το μπαλκόνι η 13χρονη

Η μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι τεσσάρων μέτρων στο σχολείο της γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας. Μαθητές κατέθεσαν ότι καθόταν πάνω στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά την είδαν να πέφτει στο κενό.

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι», είπε συμμαθητής της.

Ωστόσο, η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η μαθήτρια δεν καθόταν πάνω στην κουπαστή.

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», είπε η ίδια.

Επίσης, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας του σχολείου, δήλωσε ότι η 13χρονη έπεσε από το μπαλκόνι με το κεφάλι.

Ψυχολόγοι και ειδικοί από τις κοινωνικές υπηρεσίες, βρέθηκαν στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι για να στηρίξουν τους μαθητές, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού περιστατικού.