Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»

Τη μεγαλύτερη μάχη για την ίδια της τη ζωή δίνει η 13χρονη, η οποία έπεσε χθες, Δευτέρα, από μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την υγεία της, ενώ τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δε φαίνεται ότι κάποιος έσπρωξε το παιδί, ούτε ότι υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο. Από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ατύχημα και κατά πάσα πιθανότητα αισθάνθηκε ζάλη και έπεσε από το μπαλκόνι, γύρω στις 11:00 όταν είχε χτυπήσει κουδούνι για να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους. Ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε το κορίτσι να λέει ότι θα πηδήξει.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ANT1, ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μη κάθεται εκεί και έφυγε», είπε στο Live News καθηγήτρια του σχολείου.

«Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα», πρόσθεσε.

Κοντά στη 13χρονη έτρεξε η νοσηλεύτρια του σχολείου που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο τη μετέφερε αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, μετά από ένα πολύωρο χειρουργείο, κατά τη διάρκεια του οποίου έπαθε ανακοπή τέσσερις με πέντε φορές. Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν. Αυτό που τους ανησυχεί κυρίως είναι το εγκεφαλικό οίδημα που έχει υποστεί από την πτώση, αλλά και οι κακώσεις στη λεκάνη.