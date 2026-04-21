Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»

Νέα μαρτυρία - Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

21.04.26 , 09:21
Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 13χρονη μαθήτρια έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, τραυματίζοντας σοβαρά.
  • Οι γιατροί προειδοποιούν ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την υγεία της, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
  • Αρχικά φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα, χωρίς ενδείξεις ότι κάποιος την έσπρωξε ή ότι υπήρξε πρόβλημα με τα κάγκελα.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το κορίτσι είπε ότι θα πηδήξει πριν την πτώση.
  • Η 13χρονη υπέστη εγκεφαλικό οίδημα και κακώσεις στη λεκάνη κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Τη μεγαλύτερη μάχη για την ίδια της τη ζωή δίνει η 13χρονη, η οποία έπεσε χθες, Δευτέρα, από μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την υγεία της, ενώ τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για ατύχημα. 

Χαϊδάρι: Tο σημείο από όπου έπεσε η μαθήτρια - Τι ερευνούν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, δε φαίνεται ότι κάποιος έσπρωξε το παιδί, ούτε ότι υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο. Από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ατύχημα και κατά πάσα πιθανότητα αισθάνθηκε ζάλη και έπεσε από το μπαλκόνι, γύρω στις 11:00 όταν είχε χτυπήσει κουδούνι για να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους. Ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε το κορίτσι να λέει ότι θα πηδήξει.

Χαϊδάρι πτώση μαθήτριας από μπαλκόνι 1

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ANT1, ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μη κάθεται εκεί και έφυγε», είπε στο Live News καθηγήτρια του σχολείου. 

Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου

«Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μη κάθονται στα κάγκελα», πρόσθεσε. 

Χαϊδάρι πτώση μαθήτριας από μπαλκόνι 2

Κοντά στη 13χρονη έτρεξε η νοσηλεύτρια του σχολείου που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο τη μετέφερε αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων. 

Χαϊδάρι πτώση μαθήτριας από μπαλκόνι 3

Η μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, μετά από ένα πολύωρο χειρουργείο, κατά τη διάρκεια του οποίου έπαθε ανακοπή τέσσερις με πέντε φορές. Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν. Αυτό που τους ανησυχεί κυρίως είναι το εγκεφαλικό οίδημα που έχει υποστεί από την πτώση, αλλά και οι κακώσεις στη λεκάνη.

