Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της τροχαίας Αττικής

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Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας: “In Motion for Safety”, και σε συνεργασία με το δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πραγματοποίησε διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.Στο Αμφιθέατρο Συνεδρίων στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, νέες και νέοι σπουδαστές καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά σε ανοιχτή συζήτηση με τους ομιλητές-εκπαιδευτές που ανέλαβαν την παράδοση των διαδραστικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης.

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους

Ο Σωτήρης Καλταμπάνης, Ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας και Διοικητής της Τροχαίας Αττικής και ο Κώστας Πετρόπουλος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Διοικητής της ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχων & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων), Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, κατά τον χαιρετισμό τους, αναφέρθηκαν στα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα της εντατικής αστυνόμευσης και των ελέγχων που διενεργούνται. Συγκεκριμένα, η καμπάνια για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους από τους οδηγούς δίκυκλων καθώς και οι 750.000 καθημερινοί και στοχευμένοι έλεγχοι (αλκοτέστ) το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των νεκρών από σοβαρά τροχαία κατά 23% στην Αττική. 

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους

Ο Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεχάρη τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημασία της ατομικής ευθύνης στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.Ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, κατά την ομιλία του τόνισε πως στόχος της πρωτοβουλίας “In Motion for Safety” είναι, μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των νέων, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά τα οποία, το 2025 οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά περίπου 21%. Παρ’ όλα αυτά όμως, η Ελλάδα συνεχίζει να ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αριθμώντας 50 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 43. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών αυτοκινήτων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας.Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών μοτοσυκλετών ανέλαβε ο Σπύρος Κούτρας, Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art. 

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους

Την εκδήλωση συντόνισε ο Τάκης Πουρναράκης, Δημοσιογράφος - Ανταποκριτής Formula 1, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Καθηγητής Αθλητικής Δημοσιογραφίας, Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ.

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
 

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