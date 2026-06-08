Αθωώθηκε μητέρα που μπήκε φυλακή για τον θάνατο του βρέφους της

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Εφετείου

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου pexels (jennifer jaser)
Αθώα Μητέρα Που Μπήκε Φυλακή Για Τον Θάνατο Του Βρέφους Της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ομόφωνα αθώα κρίθηκε 34χρονη μητέρα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του 7 μηνών βρέφους της.
  • Η μητέρα είχε καταδικαστεί σε 8ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση, αλλά το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση.
  • Η μητέρα υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του παιδιού μετά την πτώση.
  • Παιδίατρος κατέθεσε ότι το βρέφος διακομίστηκε χωρίς σφυγμό και με ακαμψία.
  • Το παιδί υπέστη κάταγμα ινιακού οστού και εσωτερική αιμορραγία σύμφωνα με ιατροδικαστικά ευρήματα.

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 34χρονη μητέρα, η οποία κατηγορήθηκε για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της, μετά από πτώση στο σπίτι τους στη Nάουσα Ημαθίας τον Οκτώβριο του 2020.

Η ίδια είχε καταδικαστεί πέρσι από Δικαστήριο της Έδεσσας σε 8ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. 

Ανατρέποντας την παραπάνω απόφαση το Εφετείο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της ότι δεν εξέθεσε δολίως το βρέφος σε κίνδυνο για τη ζωή του, ούτε αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, μετά την πτώση, ενεργώντας ουσιαστικά σε πλάνη, ετυμηγορία που την οδηγεί σε καθεστώς ελευθερίας.

«Το παιδί δεν έδειξε κάποια σημάδια για να ανησυχήσουμε, ούτε είχε εξωτερικές κακώσεις. Το τάισα άλλες δύο φορές μετά, ήταν ευδιάθετο», είπε -μεταξύ άλλων- στην απολογία της, τονίζοντας ότι είναι πολύτεκνη και στοργική μητέρα (αυτό ήταν το 5ο παιδί της).

Ως μάρτυρας κατέθεσε παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, ο οποίος ανέφερε ότι το βρέφος διακομίστηκε χωρίς σφυγμό και με ακαμψία. Όπως σημείωσε ήταν πλέον αργά για να αντιστραφεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το παιδί υπέστη κάταγμα ινιακού οστού (δηλαδή στο πίσω μέρος του κρανίου) και εσωτερική αιμορραγία.

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