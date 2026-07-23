Δένδιας: Η Ελλάδα με τον Θόλο περνά σε μια νέα εποχή

Εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

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Σε μια σημαντική εξέλιξη για τα εθνικά μας θέματα η Ελλάδα αποκτά νέα αντιαεροπορικά συστήματα! To ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα». 

H Eλλάδα αποκτά θόλο αεράμυνας - Αποφασίζει το ΚΥΣΕΑ

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η  διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη οι Ένοπλες Δυνάμεις «αλλάζουν πίστα». Παίρνουν διδάγματα από τους εν εξελίξει πολέμους και μπαίνουν στη λογική της κυριαρχίας των drones. 

«Η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημερώνοντας του δημοσιογράφους.

 

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε συγκεκριμένα την προμήθεια τριών ισραηλινών αντι-αεροπορικών συστημάτων ύψους, άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα του ελληνικού θόλου! Θα συμμετάσχει κι η ελληνική αμυντική βιομηχανία κατά 25%. 

ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS

Πράσινο φως υπάρχει επίσης για: 
-την αγορά μη επανδρωμένων, τύπου V-BAT, για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς
- μη επανδρωμένων Heron για την Πολεμική Αεροπορία
-10 υποβρυχίων  Victa για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων  (τα  2 θα ναυπηγηθούν στην Αγγλία και τα υπόλοιπα σε ελληνικά ναυπηγεία).  
-3 καινούργια μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millennium, των οποίων  παραλαμβάνουμε το 1ο το 2027. 

Από το ΚΥΣΕΑ πέρασαν επίσης: Η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, οι πύραυλοι Hellfire για τα ελικόπτερα Απάτσι και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για τους αξιωματικούς μας στις ΗΠΑ, ακόμα και στο κορυφαίο ΜΙΤ. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας προανήγγειλε με νόημα, ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει τη 2η φάση της νέας δομής δυνάμεων και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της δεκαετίας 2027-37. 

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε επίσης ότι δεν έχει λόγο να μην πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 από τη στιγμή που υπάρχει η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.       
 

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