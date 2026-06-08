Travel looks: Οι εμφανίσεις που επιλέγω για τα καλοκαιρινά μου ταξίδια

Πριν κλείσετε τη βαλίτσα των διακοπών, βρείτε το κατάλληλο outfit

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Το travel outfit δεν είναι μια ακόμα λεπτομέρεια της διαδρομής αλλά η πρώτη σελίδα των διακοπών.

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Υπήρχε μια εποχή που το ντύσιμο του ταξιδιού περιοριζόταν σε κάτι απλό και πρακτικό. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η έννοια του travel style έχει αποκτήσει σχεδόν την ίδια σημασία με το vacation wardrobe. Και όχι άδικα.

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Είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση σε κάποιο νησί, είτε για ένα αεροπορικό ταξίδι στο εξωτερικό, αυτό που έχει σημασία στο look που επιλέγουμε για τη διαδρομή είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στην άνεση, την πρακτικότητα και τη σύγχρονη αισθητική.

Οι γυναίκες που ξεχωρίζουν για το στιλ τους γνωρίζουν καλά ότι το μυστικό δεν βρίσκεται στην υπερβολή αλλά στα σωστά basics, ρούχα που επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων, αναπνέουν σε υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα δείχνουν προσεγμένα από την πρώτη μέχρι την τελευταία ώρα του ταξιδιού.

travel look

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο καλοντυμένες celebrities επιλέγουν επανειλημμένα διαχρονικά κομμάτια που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Τα wide-leg jeans, για παράδειγμα, παραμένουν μια από τις πιο ασφαλείς επιλογές για τις ημέρες του ταξιδιού. Φορεμένα με ένα λευκό T-shirt, ένα λεπτό cardigan ή ένα άνετο πουκάμισο δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανεπιτήδευτα κομψό αλλά και άνετο.

travel look

Εξίσου δημοφιλή παραμένουν τα elevated loungewear σύνολα. Φαρδιά παντελόνια με ελαστική μέση, φούτερ σε ουδέτερους τόνους, ελαφριά jackets και sneakers συνθέτουν το ιδανικό μοντέρνο airport look, αποδεικνύοντας ότι η άνεση μπορεί να δείχνει εξαιρετικά chic.

Δείτε τα travel looks που επέλεξαν οι επώνυμες, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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