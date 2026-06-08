Πουλάνε «τρέλα» οι Τούρκοι για την παρενόχληση του αεροσκάφους Δένδια

Διαψεύδουν… επιβεβαιώνοντας το περιστατικό για 4 αεροσκάφη Υπουργών της ΕΕ

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Πολιτικη
Η παρτενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Ν. Δένδια στη Λευκωσία (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία χαρακτηρίζει ψευδείς τους ισχυρισμούς για παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Δένδια.
  • Διευκρινίζει ότι τα τουρκικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον ελληνοκυπριακό εναέριο χώρο.
  • Αναφέρει ότι 4 αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών μπήκαν στο στόχαστρο, αντί για 3 όπως ήταν γνωστό.
  • Η ανακοίνωση καταγγέλλει ότι οι ισχυρισμοί αποσκοπούν στη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης.
  • Η παρενόχληση αφορούσε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, όχι παραβίαση εναέριου χώρου.

«Ψευδείς» χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς για περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στη Λευκωσία το «Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης (DMM)» της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της  τουρκικής Προεδρίας με ανακοίνωσή του, αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει την προκλητικότητα της Άγκυρας!   

Κύπρος: Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια

Οι Τούρκοι διευκρινίζουν απλώς ότι τα τουρκικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον «ελληνοκυπριακό εναέριο χώρο» αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι κάνουν λόγο για 4 αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών που μπήκαν στο »στόχαστρο» της παρενόχλησης, ενώ μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για 3 (με τους Υπουργούς Άμυνας  Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας)! Συνεπώς προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν διόγκωσαν σκόπιμα τον αριθμό οι Τούρκοι ή αν υπέστη παρενόχληση το αεροσκάφος κι άλλου Ευρωπαίου υπουργού Άμυνας, χωρίς ο τελευταίος να το δημοσιοποήσει.  

Μπλόκο στην Τουρκία για τα  F-35 από τον Ρούμπιο!   

Η δήλωση αναφέρει συγκεκριμένα:

Τουρκία: Με fake news ρίχνει νέο «λάδι στη φωτιά» με την Ελλάδα

«Οι ισχυρισμοί ότι τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν αεροσκάφη που μετέφεραν τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, είναι εντελώς ψευδείς. Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που πετούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-«Νότια Κύπρος» παραβίασαν τον εναέριο χώρο της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)». Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην ΤΔΒΚ απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο της «ΤΔΒΚ», δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρενόχλησαν τα προαναφερθέντα αεροσκάφη. Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσεων της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο» 

Η ανακοίνωση καταλήγει:  «Παρακαλούμε να μην δοθεί αξιοπιστία σε αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και στη δημιουργία προκλήσεων».  

Να σημειωθεί ότι οι διαμαρτυρίες δεν αφορούσαν την παραβίαση «εναέριου χώρου» αλλά την παρενόχληση διά ασυρμάτου, καθώς διατυπώθηκε ο τουρκικός ισχυρισμός ότι τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ προσεγγίζουν τον «εναέριο χώρο» της ανύπαρκτης διεθνώς «ΤΔΒΚ»(του ψευδοκράτους δηλαδή του  Αττίλα) και τους ζητήθηκε να κατευθυνθούν νότια.  
 

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