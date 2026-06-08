«Ψευδείς» χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς για περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στη Λευκωσία το «Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης (DMM)» της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας με ανακοίνωσή του, αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει την προκλητικότητα της Άγκυρας!

Οι Τούρκοι διευκρινίζουν απλώς ότι τα τουρκικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον «ελληνοκυπριακό εναέριο χώρο» αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι κάνουν λόγο για 4 αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών που μπήκαν στο »στόχαστρο» της παρενόχλησης, ενώ μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για 3 (με τους Υπουργούς Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας)! Συνεπώς προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν διόγκωσαν σκόπιμα τον αριθμό οι Τούρκοι ή αν υπέστη παρενόχληση το αεροσκάφος κι άλλου Ευρωπαίου υπουργού Άμυνας, χωρίς ο τελευταίος να το δημοσιοποήσει.

Η δήλωση αναφέρει συγκεκριμένα:

«Οι ισχυρισμοί ότι τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν αεροσκάφη που μετέφεραν τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και Ευρωπαίους υπουργούς και ότι τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, είναι εντελώς ψευδείς. Στις 7 Ιουνίου 2026, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που πετούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-«Νότια Κύπρος» παραβίασαν τον εναέριο χώρο της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ)». Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην ΤΔΒΚ απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο της «ΤΔΒΚ», δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρενόχλησαν τα προαναφερθέντα αεροσκάφη. Επιπλέον, όλες οι πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της 115ης επετείου της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας και του Φεστιβάλ Νεολαίας και Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής πτήσεων της 2ης Κύριας Διοίκησης Αεροπορικής Βάσης. Ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο»

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Παρακαλούμε να μην δοθεί αξιοπιστία σε αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη χειραγώγηση της διεθνούς κοινής γνώμης και στη δημιουργία προκλήσεων».

Να σημειωθεί ότι οι διαμαρτυρίες δεν αφορούσαν την παραβίαση «εναέριου χώρου» αλλά την παρενόχληση διά ασυρμάτου, καθώς διατυπώθηκε ο τουρκικός ισχυρισμός ότι τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ προσεγγίζουν τον «εναέριο χώρο» της ανύπαρκτης διεθνώς «ΤΔΒΚ»(του ψευδοκράτους δηλαδή του Αττίλα) και τους ζητήθηκε να κατευθυνθούν νότια.

