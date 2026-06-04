Μπλόκο στην Τουρκία για τα  F-35 από τον Ρούμπιο!

Σαφής υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία αποκλείστηκε οριστικά από το πρόγραμμα F-35, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
  • Η προμήθεια του ρωσικού S400 από την Τουρκία ήταν καθοριστική για την απόφαση αυτή.
  • Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20 F-35, με την πρώτη παράδοση να αναμένεται το 2028.
  • Ο διευθυντής σύνταξης του STAR, Ηλίας Παπανικολάου, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μπορούν να επιτρέψουν την εξοπλιστική αναβάθμιση της Τουρκίας.
  • Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει το δικό της μαχητικό, το ΚΑΑΝ, αλλά η διαδικασία έχει «παγώσει».

Οριστικά εκτός του προγράμματος F-35 βρέθηκε  η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τις επαφές Τραμπ - Ερντογάν φαίνεται ότι υπερίσχυσαν τα επιχειρήματα της Ελλάδας και του Ισραήλ. 

 

Πρέσβης ΗΠΑ Μπάρακ: Να πάρει και η Τουρκία F-35, το θέλει και ο Τραμπ

Ο Διευθυντή Σύνταξης του STAR  Ηλίας Παπανικολάου, ανέλυσε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Όπως επισήμανε, παρά τις προσπάθειες του λομπίστα πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, η Τουρκία ξαναβρήκε την πόρτα του Λευκού Οίκου κλειστή. Με τον πιο επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο υπουργός Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού S400 αποκλείει την αγορά F-35 από την Τουρκία. 

Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35

«Δεν μπορεί να έχεις ρωσικά και αμερικανικά όπλα ταυτόχρονα. Ο νόμος CAATSA είναι η πρόφαση, η ουσία είναι ότι τόσο εμείς, όσο και οι Ισραηλινοί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους αναθεωρητές και προκλητικούς Τούρκους να εξοπλιστούν» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του STAR.  

Στην Ελλάδα αλλά όχι και στην Τουρκία το υπερόπλο F-35
 

Όσον αφορά το υπερόπλο F-35 o H. Παπανικολάου επισήμανε: 

Κόμβος τα F-35 για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

ια πρώτη φορά ο πιλότος έχει ενιαία εικόνα του πεδίου μάχης; 
-Λειτουργεί ως κόμβος και συνεργάζεται με Ραφάλ, F-16 και Μπελαρά; 
-Έχει εκπληκτική κρούση ακριβειας; 
- Πήρε άριστα σε όλες τις επιχειρήσεις στο Ιράν.  

Υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20, με πρώτη παράδοση σε δύο χρόνια, το 2028, ενώ η προσπάθεια των Τούρκων να φτιάξουν δικό τους μαχητικό, το ΚΑΑΝ έχει «παγώσει».

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