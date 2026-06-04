Οριστικά εκτός του προγράμματος F-35 βρέθηκε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τις επαφές Τραμπ - Ερντογάν φαίνεται ότι υπερίσχυσαν τα επιχειρήματα της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Ο Διευθυντή Σύνταξης του STAR Ηλίας Παπανικολάου, ανέλυσε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε, παρά τις προσπάθειες του λομπίστα πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, η Τουρκία ξαναβρήκε την πόρτα του Λευκού Οίκου κλειστή. Με τον πιο επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο υπουργός Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού S400 αποκλείει την αγορά F-35 από την Τουρκία.

«Δεν μπορεί να έχεις ρωσικά και αμερικανικά όπλα ταυτόχρονα. Ο νόμος CAATSA είναι η πρόφαση, η ουσία είναι ότι τόσο εμείς, όσο και οι Ισραηλινοί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους αναθεωρητές και προκλητικούς Τούρκους να εξοπλιστούν» τόνισε ο διευθυντής σύνταξης του STAR.

Στην Ελλάδα αλλά όχι και στην Τουρκία το υπερόπλο F-35



Όσον αφορά το υπερόπλο F-35 o H. Παπανικολάου επισήμανε:

-Για πρώτη φορά ο πιλότος έχει ενιαία εικόνα του πεδίου μάχης;

-Λειτουργεί ως κόμβος και συνεργάζεται με Ραφάλ, F-16 και Μπελαρά;

-Έχει εκπληκτική κρούση ακριβειας;

- Πήρε άριστα σε όλες τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20, με πρώτη παράδοση σε δύο χρόνια, το 2028, ενώ η προσπάθεια των Τούρκων να φτιάξουν δικό τους μαχητικό, το ΚΑΑΝ έχει «παγώσει».