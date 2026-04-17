Πρέσβης ΗΠΑ Μπάρακ: Να πάρει και η Τουρκία F-35, το θέλει και ο Τραμπ

Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους κινήθηκαν οι δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος όχι μόνο προανήγγειλε εξελίξεις στο ζήτημα των F - 35, αλλά επέλεξε να τοποθετηθεί και με… μαύρο χιούμορ για τα ελληνοτουρκικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη, ο Αμερικανός αξιωματούχος εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτικός απέναντι στην Άγκυρα, προκαλώντας εντύπωση με τη ρητορική του.

«Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία τα βάζει κανείς»

Ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία τα βάζει κανείς», σε μια δήλωση που σχολιάστηκε έντονα, καθώς εκλήφθηκε ως σαφής στήριξη προς την τουρκική πλευρά.

«Σύμφωνος ο Τραμπ για τα F-35»

Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο Αμερικανός πρέσβης εκτίμησε ότι η Τουρκία θα καταφέρει τελικά να αποκτήσει τα μαχητικά F-35, σημειώνοντας ότι υπάρχει θετική στάση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το ζήτημα με τους ρωσικούς S-400 —που είχε οδηγήσει στον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα— δεν θα αποτελεί στο μέλλον εμπόδιο.

Ωστόσο, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει τα πρώτα F-35 στα τέλη του 2028. Ακόμη και στην περίπτωση που η Τουρκία προχωρούσε άμεσα σε συμφωνία, θα απαιτούνταν τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι την ένταξη των αεροσκαφών στο tουρκικό οπλοστάσιο, .

Το… σχόλιο για τη Μύκονο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Τομ Μπάρακ στα ελληνοτουρκικά, την οποία επέλεξε να προσεγγίσει με «μαύρο χιούμορ».

Όπως είπε, αποφεύγει να τοποθετηθεί επί του θέματος, καθώς –όπως αστειεύτηκε– κάτι τέτοιο θα μπορούσε να του στερήσει τη δυνατότητα να επισκέπτεται ξανά τη Μύκονο, ένα νησί που, όπως παραδέχθηκε, του αρέσει ιδιαίτερα!

