MasterChef: «Εγώ ζω εδώ και βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό...»

Τι θα γίνει στο επεισόδιο 75 του MasterChef 10

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MasterChef: «Η Κόκκινη Μπριγάδα Έχει Έπαρση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε μονομαχίες.
  • Ο Ανδρέας δηλώνει αποφασισμένος να νικήσει στη μονομαχία με τον Πάνο.
  • Οι κριτές απαιτούν τεχνική, εμφάνιση, γεύση και ταχύτητα από τους διαγωνιζόμενους.
  • Η Wasan εκφράζει την ενόχλησή της για την υπεροψία της κόκκινης μπριγάδας.
  • Η εκπομπή προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6 στην εκπομπή Breakfast@Star.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του νέου επεισοδίου του MasterChef που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6 στην εκπομπή Breakfast@Star, παίρνουμε μία γεύση από το τι θα δούμε απόψε.

Δεύτερη ημέρα Μητέρα των Μαχών με μονομαχίες! Ο Ανδρέας φαίνεται αποφασισμένος να τα δώσει όλα στη μονομαχία του με τον Πάνο.  «Δύσκολη μονομαχία,αλλά το θέλω. Θέλω τη νίκη. Ό,τι βγει, αλλά θα πάω μπαμ μπαμ μπαμ!» λέει ο Ανδρέας.

MasterChef: Ανδρέας και Πάνος στο απόλυτο μαγειρικό battle

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Οι κριτές ζητούν τεχνική, εμφάνιση, γεύση και ταχύτητα! Ποιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα απόψε;

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει έπαρση. Νιώθω σαν να είμαστε στο λύκειο»

masterchef

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει έπαρση. Νιώθω σαν να είμαστε στο λύκειο. Δε μου αρέσει και ελπίζω πως αυτοί που το βλέπουν, θα το καταλάβουν. Γιατί μπορεί να δείξεις κάτι στην τηλεόραση, εγώ ζω όμως μαζί τους στο ίδιο σπίτι και βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό», λέει φανερά ενοχλημένη η Wasan από τη συμπεριφορά των μελών της κόκκινης μπριγάδας.

 

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