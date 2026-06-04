MasterChef: «Η Κόκκινη Μπριγάδα Έχει Έπαρση»

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του νέου επεισοδίου του MasterChef που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4/6 στην εκπομπή Breakfast@Star, παίρνουμε μία γεύση από το τι θα δούμε απόψε.

Δεύτερη ημέρα Μητέρα των Μαχών με μονομαχίες! Ο Ανδρέας φαίνεται αποφασισμένος να τα δώσει όλα στη μονομαχία του με τον Πάνο. «Δύσκολη μονομαχία,αλλά το θέλω. Θέλω τη νίκη. Ό,τι βγει, αλλά θα πάω μπαμ μπαμ μπαμ!» λέει ο Ανδρέας.

Οι κριτές ζητούν τεχνική, εμφάνιση, γεύση και ταχύτητα! Ποιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα απόψε;

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει έπαρση. Νιώθω σαν να είμαστε στο λύκειο»

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει έπαρση. Νιώθω σαν να είμαστε στο λύκειο. Δε μου αρέσει και ελπίζω πως αυτοί που το βλέπουν, θα το καταλάβουν. Γιατί μπορεί να δείξεις κάτι στην τηλεόραση, εγώ ζω όμως μαζί τους στο ίδιο σπίτι και βλέπω κάτι τελείως διαφορετικό», λέει φανερά ενοχλημένη η Wasan από τη συμπεριφορά των μελών της κόκκινης μπριγάδας.