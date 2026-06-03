Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τη «μητέρα των μαχών», η οποία επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες απαιτητικές δοκιμασίες. Το κυνήγι των πόντων συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τα ζητούμενα είναι ξεκάθαρα, καθώς οι κριτές απαιτούν τεχνική, γεύση, άρτια παρουσίαση και ταχύτητα στην εκτέλεση. Πριν μπουν ξανά στις κουζίνες του MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι μαθαίνουν το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμασίας της «μητέρας των μαχών».

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το battle ανάμεσα στον Πάνο και τον Ανδρέα. Δύο παίκτες που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην ίδια ομάδα καλούνται πλέον να αναμετρηθούν μεταξύ τους, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: τη νίκη.

Και οι δύο θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να παρουσιάσουν ένα πιάτο αντάξιο των απαιτήσεων της δοκιμασίας. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο trailer του επεισοδίου, ο Ανδρέας δείχνει να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα.

«Πήρε πιάτο ο άλλος», φωνάζει ο Τάσος στον Πάνο, προτρέποντάς τον να επιταχύνει τις κινήσεις του. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης παρατηρεί την ένταση και το άγχος που είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των δύο παικτών. «Έχει κοκκινίσει ολόκληρος», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος παραδέχεται πως περίμενε αυτή τη μονομαχία. «Μέσα μου ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα είναι το battle», αναφέρει.

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Η αγωνία κορυφώνεται όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναλαμβάνει να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. «Καλύτερη προσπάθεια και νίκη σε αυτήν τη μονομαχία...», λέει, με τον Πάνο και τον Ανδρέα να ανταλλάσσουν γεμάτες αγωνία ματιές, περιμένοντας την τελική ετυμηγορία των κριτών.

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