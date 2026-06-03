MasterChef: «Μητέρα των Μαχών»: Οκτώ ημέρες ασταμάτητης μαγειρικής δράσης

Ποια μπριγάδα θα περάσει στους ημιτελικούς του MasterChef 10;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε μια σειρά δοκιμασιών στο MasterChef με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς.
  • Οι μπριγάδες θα διεκδικήσουν 10 πόντους σε 8 ημέρες, με την τελευταία μέρα να έχει τρεις πόντους.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα κερδίσει βαλίτσα με μαχαίρια και πρόκριση στους ημιτελικούς.
  • Σε περίπτωση ισοπαλίας, η τελευταία μέρα θα κρίνει ποια μπριγάδα θα αποχωρήσει.
  • Οι κόκκινοι θεωρούνται πλεονεκτικοί λόγω της συνεργασίας τους από την αρχή.

Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» είναι γεγονός! Οι μπριγάδες σχηματίστηκαν και ένα απαιτητικό σερί δοκιμασιών μόλις ξεκίνησε!

Ο Σωτήρης Κοντιζάς προλόγισε οκτώ ημέρες γεμάτες μαγειρική δράση και συνολικά 10 διεκδικήσιμους πόντους. Όπως εξήγησε ο κριτής, στόχος της κάθε μπριγάδας είναι να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, ώστε τα μέλη της να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, δηλαδή στους ημιτελικούς του MasterChef 10. Όσοι τα καταφέρουν, θα κερδίσουν και ένα πολύτιμο δώρο που δεν πρέπει να λείπει από την κουζίνα κανενός μάγειρα.

«Τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας, εκτός από την είσοδό τους στους ημιτελικούς του φετινού διαγωνισμού, θα κερδίσουν και από μία βαλίτσα γεμάτη μαχαίρια ο καθένας», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Έχετε μπροστά σας οκτώ ημέρες. Οκτώ ημέρες γεμάτες δοκιμασίες, στις οποίες πρέπει να τα δώσετε όλα. Κάθε μέρα αντιστοιχεί σε έναν πόντο. Την τελευταία μέρα παίζονται τρεις ολόκληροι πόντοι, τους οποίους θα διεκδικήσει μόνο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα. Στο τέλος των οκτώ ημερών θα ξέρουμε ποια μπριγάδα θα έχει νικήσει, ποια θα έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους ημιτελικούς και ποια θα έχει ηττηθεί, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σύσσωμη από τον διαγωνισμό. Οκτώ ημέρες, ένα συνεχόμενο σερί δοκιμασιών και συνολικά 10 πόντοι. Πρέπει να κερδίσετε όσους περισσότερους μπορείτε».

MasterChef: «Μητέρα των Μαχών»: Οκτώ ημέρες ασταμάτητης μαγειρικής δράσης

MasterChef 10: Ένα σερί δοκιμασιών που θα κρίνει ποια μπριγάδα μένει και ποια φεύγει

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι θα συμβεί σε περίπτωση ισοπαλίας:

«Σε περίπτωση ισοπαλίας, η τελευταία ημέρα θα είναι αυτή που θα κρίνει ποια μπριγάδα θα κερδίσει και ποια θα αποχωρήσει. Οι τρεις πόντοι της τελευταίας μέρας έχουν ειδικό βάρος στην περίπτωση ισοπαλίας».

Στις δηλώσεις του, ο Μιχάλης αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα που θεωρεί ότι έχει η κόκκινη μπριγάδα απέναντι στη μπλε:

«Σίγουρα το γεγονός ότι οι κόκκινοι είναι από την αρχή μαζί τούς δίνει ένα πλεονέκτημα. Για εμάς θα είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε τα πατήματά μας, γιατί είναι σαν να ξαναφτιάχνουμε την πεντάδα από την αρχή. Πιστεύω, όμως, ότι μπορούμε πολύ γρήγορα να προσαρμοστούμε».

Ο Πάνος, από την πλευρά του, δεν έκρυψε ότι βλέπει τον εαυτό του στον τελικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η επιτυχία της ομάδας του:

«Ο πρώτος μου στόχος και ο βασικότερος, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει πλέον πολύ ομαδικό, είναι να οδηγήσω τους κόκκινους στη νίκη. Από εκεί και πέρα, αν τα καταφέρουμε -γιατί οι μπλε είναι πάρα πολύ καλοί μάγειρες-, τότε φυσικά θα ήθελα να βρεθώ στον τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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