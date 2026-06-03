Με τη μορφή σκυταλοδρομίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών». Οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα μενού τεσσάρων πιάτων: μία amuse-bouche με πέτσα κοτόπουλου, ένα ορεκτικό με χτένια, ένα κυρίως πιάτο με ορτύκι και ένα γλυκό με πρωταγωνίστρια την κουβερτούρα.

Οι δύο αρχηγοί διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την οργάνωση του μενού, ενώ ήταν οι μοναδικοί που είχαν πρόσβαση στην αποθήκη τροφίμων. Παράλληλα, είχαν στη διάθεσή τους 15 ολόκληρα λεπτά για να παρέμβουν στη μαγειρική διαδικασία των συμπαικτών τους, όποτε έκριναν ότι ήταν αναγκαίο.

MasterChef: Το γλυκό της κόκκινης μπριγάδας

Οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας, ολοκληρώνοντας τη γευστική δοκιμή με το γλυκό. Η πανακότα των κόκκινων είχε με διαφορά την καλύτερη εμφάνιση, όπως επισήμαναν και οι τρεις κριτές. Ο μπακλαβάς των μπλε, από την άλλη, ξεχώρισε για τη γεύση του, παρά το γεγονός ότι υστερούσε εμφανισιακά.

MasterChef: Το γλυκό της μπλε μπριγάδας

Σε αυτή την πρώτη μαγειρική σύγκρουση, ο Πάνος και ο Μιχάλης επέλεξαν να κινηθούν σε πιο ασφαλή μονοπάτια, αποφεύγοντας να πάρουν μεγάλα ρίσκα που θα μπορούσαν να τους κοστίσουν. Οι κριτές αναγνώρισαν τη συντηρητική προσέγγισή τους και συμφώνησαν ότι οι προσπάθειες που δοκίμασαν δεν αντικατόπτριζαν το πραγματικό μαγειρικό επίπεδο των δύο μπριγάδων.

«Νομίζω ότι και οι δύο αρχηγοί ήταν συγκρατημένοι στον σχεδιασμό. Δηλαδή, ο βασικός τους στόχος ήταν να καταφέρουν οι μπριγάδες τους να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα πιάτα. Από τη μία, καλά έκαναν. Ενδεχομένως, όμως, να έπρεπε να πιέσουν λίγο περισσότερο, γιατί κάποια πόστα τελείωσαν αρκετά νωρίτερα. Οπότε, στη ζυγαριά ανάμεσα στην ασφάλεια και την πολυπλοκότητα ή τη δημιουργικότητα, κέρδισε η ασφάλεια. Είχαμε το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι και οι δύο μπριγάδες δεν μας έδωσαν το 100%», τόνισε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Σε ποια μπριγάδα θα δώσουν οι κριτές τον πρώτο -κρίσιμο- πόντο;

«Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών σε αυτό το μενού. Είδαμε ένα ζέσταμα για τη “μητέρα των μαχών”», συμπλήρωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

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