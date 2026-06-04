Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

Ο Θάνος Καραγρηγόρης έφυγε από τη ζωή στα 57

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θάνος Καραγρηγόρης, σημαντικό στέλεχος της ελληνικής δισκογραφίας, απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών μετά από σοβαρή ασθένεια.
  • Η Έλενα Παπαρίζου τον αποχαιρέτησε δημόσια, εκφράζοντας τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την υποστήριξή του στην καριέρα της.
  • Ο Καραγρηγόρης είχε πάνω από τρεις δεκαετίες πορείας στη μουσική βιομηχανία, συνεργαζόμενος με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.
  • Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον καλλιτεχνικό χώρο και μια ανθρώπινη παρακαταθήκη.
  • Εκτός από επαγγελματίας, υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία που στήριξε πολλούς καλλιτέχνες.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο χώρος της ελληνικής δισκογραφίας μετά την είδηση του θανάτου του Θάνου Καραγρηγόρη, ενός από τα πιο έμπειρα και επιδραστικά στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Ο Θάνος Καραγρηγόρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κενό στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε ανθρώπους της μουσικής, καθώς υπήρξε για δεκαετίες μια καθοριστική φυσιογνωμία πίσω από μεγάλες παραγωγές, συνεργασίες και επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας.

Η Έλενα Παπαρίζου τον αποχαιρετά με λόγια καρδιάς

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία αποχαιρέτησε δημόσια τον άνθρωπο που, όπως η ίδια ανέφερε, στάθηκε καθοριστικός στην πορεία της από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα.

Η τραγουδίστρια μίλησε με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης και συγκίνησης, τονίζοντας ότι ο εκλιπών υπήρξε από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνη και τη στήριξαν σε καίριες στιγμές της καριέρας της.

«Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ δε θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω.

Πάντα έλεγα ότι Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο.
Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό;

Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, τη Ντίνα και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς.

Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από σένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες…»

Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

Η ίδια περιέγραψε πως η είδηση του θανάτου του την βρήκε εν ώρα δουλειάς στο στούντιο, λέγοντας πως «λύγισε» από τη συγκίνηση, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Μια πορεία δεκαετιών στη δισκογραφία

Ο Θάνος Καραγρηγόρης, με καταγωγή από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, υπήρξε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, με πορεία που ξεπέρασε τις τρεις δεκαετίες.

Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

 

Ξεκίνησε από τον χώρο της μουσικής με βαθιά αγάπη για το τραγούδι και εξελίχθηκε σε κορυφαίο στέλεχος μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών, υπηρετώντας θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς όπως η Sony, η Minos EMI, η Panik Records και η Universal Music, όπου διετέλεσε και διευθύνων σύμβουλος.

Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, συμβάλλοντας στη δημιουργία και την πορεία μεγάλων επιτυχιών που σημάδεψαν διαφορετικές γενιές.

Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

Η απώλειά του αφήνει πίσω όχι μόνο ένα επαγγελματικό κενό, αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη παρακαταθήκη στον χώρο της μουσικής.

Παπαρίζου: «Χωρίς εσένα, δε θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο»

 

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