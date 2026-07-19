Η Άννα Πρέλεβιτς διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς έχει γίνει μανούλα και κρατάει στην αγκαλιά της πια τις δίδυμες κόρες της.

Το μοντέλο μοιράζεται συχνά μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της με τα κορίτσια της, που έχουν φέρει τα πάνω - κάτω στη ζωή της.

Μάλιστα, πολλές φορές η Άννα Πρέλεβιτς μοιράζεται δημόσια τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς της ως νέα μαμά.

Αυτή τη φορά, η ίδια δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τις δίδυμες κόρες της και έγραψε:

«Αχ, αυτή η αγκαλιά… Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου; Ρουφάω την κάθε στιγμή όσο μπορώ, γιατί ο χρόνος περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα».

Δες την ανάρτησή της:

Η Άννα Πρέλεβιτς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Νικήτα Νομικό, τον Μάιο του 2023, σε μια ρομαντική τελετή, έχοντας στο πλευρό τους τις οικογένειες και λίγους φίλους. Τον Απρίλιο του 2026, το αγαπημένο ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο τα δύο μωρά του, τις δύο μικρές πριγκίπισσες.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αναφερθεί και στον σύζυγό της, μιλώντας με τα πιο θερμά λόγια για τη στήριξη που της προσφέρει σε κάθε στάδιο της ζωής τους ως οικογένεια: «Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου».