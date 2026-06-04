Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της

Η πρώτη εικόνα από το παιδικό δωμάτιο

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Άννα Πρέλεβιτς: Το δωμάτιο των διδύμων της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς γέννησε δίδυμα κοριτσάκια πριν από δύο μήνες, βιώνοντας οικογενειακή ευτυχία.
  • Μοιράστηκε στο Instagram το παραμυθένιο δωμάτιο που ετοίμασε για τις κόρες της, ολοκληρώνοντάς το δύο μέρες πριν επιστρέψουν σπίτι.
  • Η Πρέλεβιτς περιγράφει την εμπειρία της μητρότητας ως απροσδόκητα όμορφη και γεμάτη αγάπη.
  • Τα κορίτσια γεννήθηκαν πρόωρα και χρειάστηκε να παραμείνουν σε ιατρική παρακολούθηση για 7-8 ημέρες.
  • Ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, της παρέχει στήριξη σε κάθε στάδιο της οικογενειακής τους ζωής.

Μία από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές περιόδους της ζωής της διανύει η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία πριν από περίπου δύο μήνες κρατούσε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της τα δίδυμα κοριτσάκια της. Η πρώην Σταρ Ελλάς και ο σύζυγός της, Νικήτας Νομικός, ζουν πλέον την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, έχοντας αφήσει πίσω τους τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν τον πρόωρο ερχομό των παιδιών τους.

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Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της

Η Άννα Πρέλεβιτς, που δεν έκρυψε ποτέ τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αποκάλυψε για πρώτη φορά το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε για τις δύο κόρες της, έναν χώρο γεμάτο ζεστασιά, τρυφερές λεπτομέρειες και παραμυθένια αισθητική.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια, το δωμάτιο ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, μόλις δύο ημέρες πριν επιστρέψουν στο σπίτι από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Άννα Πρέλεβιτς: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου της

Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι είμαι ο ορισμός του last minute. Last minute τα θέματα του γάμου, last minute το bachelorette, last minute το baby shower… και φυσικά last minute και το παιδικό δωμάτιο των κοριτσιών! Δεν είμαι άνθρωπος που αγχώνεται εύκολα. Πάντα πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, και αν δε γίνουν.. δεν έγινε κάτι! Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα φανταστεί ακριβώς πώς θα είναι το δωμάτιο των κοριτσιών. Ήθελα απλώς να είναι ζεστό, γεμάτο αγάπη και φυσικά… να είναι ροζ!  Και τελικά έγινε ακόμη πιο όμορφο απ’ ό,τι θα μπορούσα να είχα φανταστεί. Ένα μικρό παραμυθένιο δωμάτιο για τις δύο νεραϊδούλες μας, το οποίο ολοκληρώθηκε κυριολεκτικά δύο μέρες πριν γυρίσουμε σπίτι από τη ΜΕΝΝ».

 

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως εκατοντάδες σχόλια και ευχές από φίλους και ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει το ζευγάρι.

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός συγκαταλέγονται στα πιο διακριτικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Παρότι αποφεύγουν τη συχνή έκθεση, δεν διστάζουν να μοιράζονται ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους ανθρώπους που τους ακολουθούν.

Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της

Τα δύο κοριτσάκια τους γεννήθηκαν πρόωρα, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, και χρειάστηκε να παραμείνουν για κάποιο διάστημα υπό ιατρική παρακολούθηση. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες πρώτες ημέρες, περιγράφοντας την αγωνία που βίωσε μέχρι να μπορέσει να κρατήσει τις κόρες της στην αγκαλιά της.

«Ήταν πολύ δύσκολο. Για περίπου 7-8 μέρες δε μπορούσα να τις ακουμπήσω, μόνο να τις βλέπουμε μπορούσαμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη», είχε εξομολογηθεί.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε αναφερθεί και στον σύζυγό της, μιλώντας με τα πιο θερμά λόγια για τη στήριξη που της προσφέρει σε κάθε στάδιο της ζωής τους ως οικογένεια.

«Ο σύζυγός μου είναι βράχος δίπλα μου. Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου».

Σήμερα, έχοντας πλέον στο πλευρό της τις δύο μικρές της πριγκίπισσες, η Άννα Πρέλεβιτς απολαμβάνει κάθε στιγμή της μητρότητας, ζώντας καθημερινά εμπειρίες που, όπως έχει αφήσει να φανεί, ξεπερνούν κάθε προσδοκία που είχε πριν γίνει μητέρα.

Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της
 

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