Τι είπε ο σύζυγος της Κινέζας Γιου Τινγκ για το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Η ταυτοποίηση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη αποτελεί πλέον το βασικό ζητούμενο για τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν η άγνωστη γυναίκα, πώς έχασε τη ζωή της και ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή από τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει τις πρώτες κρίσιμες απαντήσεις για τον χρόνο και τον μηχανισμό θανάτου της γυναίκας.

Το Ανθρωποκτονιών κάνει τα πάντα για να διαπιστώσει την ταυτότητα της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατά την πρώτη αυτοψία δε διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο μόνο η πλήρης ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Κυψέλη: Δύο παράλληλες έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί κινούνται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο αφορά στην προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Οι αξιωματικοί εξετάζουν όλους τους φακέλους εξαφανισμένων γυναικών, τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παράλληλα συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή στη σορό που βρέθηκε στην Κυψέλη

Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν πότε μεταφέρθηκε η βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων, με ποιο μέσο έγινε η μεταφορά και αν έχει καταγραφεί το άτομο ή τα άτομα που την εγκατέλειψαν. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς απαιτείται έλεγχος υλικού πολλών ημερών.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στις εργασίες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, όπου έχει ήδη ξεκινήσει η λήψη γενετικού υλικού από τη σορό, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή της μέσω DNA.

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ

Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται πρώτη βρίσκεται εκείνη της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας και μεσίτριας Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Στο κάδρο παραμένει το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην Κινέζα Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον σύζυγό της και ζήτησαν προσωπικά αντικείμενα της αγνοούμενης, όπως οδοντόβουρτσα και χτένα, ώστε να πραγματοποιηθεί αντιπαραβολή DNA με εκείνο της γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη.

Το γεγονός ότι η σορός ανήκει σε μικρόσωμη γυναίκα αποτέλεσε έναν από τους λόγους που οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν αρχικά και αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την αγνοούμενη, ενώ όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον δημοσιογράφο Μάνο Σωτηρόπουλο, δεν έκρυψε την αγωνία του.

«Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση μου είπαν ότι υπάρχει μία πιθανότητα. Ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι η χειρότερη περίπτωση που μπορεί να προκύψει», είπε και πρόσθεσε πως ελπίζει οι φόβοι του να μην βγουν αληθινοί.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της σορού στην Κυψέλη

«Καταλαβαίνω ότι βρήκαν μία σορό, ότι βρήκαν όπως τη βρήκαν, απλά ο σωματότυπος, αυτό το 1,60 μ., η σύζυγός μου έχει κατάμαυρα μαλλιά, οπότε το χρώμα των μαλλιών ενδεχομένως, η ηλικία, τα ρούχα είναι διαφορετικά», συνέχισε.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν και τουλάχιστον ακόμη μία υπόθεση εξαφάνισης νεαρής γυναίκας από την επαρχία, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

Κυψέλη: Πώς εντοπίστηκε η σορός

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένας άστεγος που είχε βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία.

Ακολουθώντας την πηγή της οσμής, εντόπισε μία βαλίτσα και όταν την άνοιξε είδε τη σορό. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η σορός της γυναίκας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα.

Η πρώτη εικόνα των Αρχών δείχνει ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας άνω των 30 ετών, ύψους περίπου 1,60 έως 1,65 μέτρων.

Φορούσε μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σορτσάκι και στηθόδεσμο, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο με λαστιχάκι. Δεν έφερε εμφανή τατουάζ, ούτε εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις κατά την αρχική εξέταση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε πριν από πέντε έως επτά ημέρες, ωστόσο η προχωρημένη σήψη, η οποία αποδίδεται και στις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την αναγνώριση όσο και την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.