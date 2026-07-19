Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της

« Θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα!»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δέχθηκε προσβλητικό μήνυμα για τα κιλά της στο Instagram.
  • Το μοντέλο είναι γνωστό από το GNTM και έχει δημιουργήσει δικά της brands καλλυντικών και αθλητικών ρούχων.
  • Απάντησε στο προσβλητικό σχόλιο λέγοντας "θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα".
  • Η Καληφώνη αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή, αλλά είναι ενεργή στα social media.
  • Έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα.

Ένα προσβλητικό μήνυμα για τα κιλά της έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στον λογαριασμό της στο Instagram.

Το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τα δικά της brands καλλυντικών και αθλητικών ρούχων και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Mάλιστα, πολλές φορές έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τα media για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Η ίδια ωστόσο, αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή.

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Πρόσφατα, η Γαρυφαλλιά δημοσίευσε σε instastory μια φωτογραφία της με μαγιό, και δέχτηκε ένα προσβλητικό σχόλιο για την εμφάνισή της από μια άγνωστη. 

«Έχεις παχύνει πολύ! Κάνε λίγο δίαιτα» έγραφε το μήνυμα που έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία φυσικά, δεν το άφησε να... πέσει κάτω.

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή» ήταν η απάντηση του μοντέλου.

Δες τις αναρτήσεις της:

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της

γαρυφαλλιά

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