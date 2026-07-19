Τα τρυφερά λόγια του Χρήστου Μάστορα για τη σύντροφό του και όσα είπε για τη σχέση τους στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού/ βίντεο Happy Day

Ένα προσβλητικό μήνυμα για τα κιλά της έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στον λογαριασμό της στο Instagram.

Το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τα δικά της brands καλλυντικών και αθλητικών ρούχων και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Mάλιστα, πολλές φορές έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τα media για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Η ίδια ωστόσο, αποφεύγει να μιλά για την προσωπική της ζωή.

Πρόσφατα, η Γαρυφαλλιά δημοσίευσε σε instastory μια φωτογραφία της με μαγιό, και δέχτηκε ένα προσβλητικό σχόλιο για την εμφάνισή της από μια άγνωστη.

«Έχεις παχύνει πολύ! Κάνε λίγο δίαιτα» έγραφε το μήνυμα που έλαβε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία φυσικά, δεν το άφησε να... πέσει κάτω.

«Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή» ήταν η απάντηση του μοντέλου.

Δες τις αναρτήσεις της: