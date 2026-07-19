Η ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη έγινε μητέρα, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της στα social media το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε στο instagram την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της.

«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos σ’ ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο ΜΑΖΙ», έγραψε κοινοποιώντας το όνομα του συντρόφου της.

Δες την ανάρτησή της:

«Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»

H τηλεοπτική Ρίτα από το Porto Leone σημείωσε στο «Super Κατερίνα» πως από τη νέα σεζόν δε θα εργαστεί για να μείνει με το μωρό της. «Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει. Και το χαίρομαι πολύ κι θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί», ανέφερε.

«Θέλω να πω και κάτι, γιατί άνοιξες τώρα ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μην συμβεί και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δε θα κάνει παιδί είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες, δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν ήρθε ξαφνικά το μωρό. Προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες γιατί εγώ, Κατερίνα μου, έχω κλείσει τα 45», εξομολογήθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου.