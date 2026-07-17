Υπάρχουν άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή σε κάνουν να νιώθεις σαν να τους γνωρίζεις χρόνια. Έτσι ακριβώς ήταν και η συνάντησή μας με την Κατερίνα Μπαξεβανάκη, στο Deos Athenian Skyline, για τη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του star.gr.

Το ευρύ κοινό γνώρισε την Κατερίνα Μπαξεβανάκη μέσα από τον ρόλο της Μυρτώς Μανωλάκου στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς».

«Υποδυόμουν τη Μυρτώ Μανωλάκου. Ήταν μια νέα αρχιφύλακας που είχε εισαχθεί στο τμήμα. Είναι ένας ρόλος εκ διαμέτρου αντίθετος από μένα. Η Μυρτώ είναι ένας φορέας συγκρούσεων. Ζει πολύ μες στο κεφάλι της. Άλλα θέλει, άλλα πρέπει, άλλα κάνει» είπε αρχικά για τον ρόλο της και μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τους ανθρώπους της σειράς: «Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντήθηκα με τον Αντρέα Γεωργίου, με τον Κούλλη Νικολάου, με αυτή την υπέροχη ομάδα και τη Βάνα Δημητρίου».

Όπως είπε, η συνεργασία προέκυψε ξαφνικά, και κυριολεκτικά άλλαξε τη ζωή της:

«Έλαβα ένα τηλέφωνο για να περάσω casting για τον ρόλο. Κάνω το casting και την επόμενη μέρα ακριβώς με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι έχω κλείσει τον ρόλο και ότι πρέπει να πάω στην Κύπρο μέσα σε τρεις μέρες.»

Εκείνη την περίοδο εργαζόταν παράλληλα ως καθηγήτρια θεατρικής αγωγής σε ιδιωτικό σχολείο. «Όταν με πήρε τηλέφωνο, δίδασκα. Βγαίνω από την τάξη και μου λένε: "Έχεις κλείσει τον ρόλο, πρέπει σε δύο μέρες να είσαι για γυρίσματα"», εξήγησε.

«Η υποκριτική ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή»

Οι δάσκαλοί της είχαν παρατηρήσει από νωρίς την έντονη προσωπικότητά της και είχαν προτρέψει τη μητέρα της να διοχετεύσει αυτή την ενέργεια στο θέατρο. «Η υποκριτική ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή» εξήγησε.

Έτσι ξεκίνησαν τα θεατρικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε σε υψηλό επίπεδο και με τον αθλητισμό.

«Ήμουν στον Ολυμπιακό, στο πόλο. Θεωρώ ότι ο πρωταθλητισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο θέατρο. Στο κομμάτι της πειθαρχίας, της ομαδικότητας και του να μην τα παρατάω» είπε η γοητευτική ηθοποιός.

Μια σοβαρή ρήξη στο γόνατο, λίγο πριν από σημαντικούς αγώνες, αποδείχθηκε τελικά το σημείο καμπής. Αντί να ταξιδέψει για το πρωτάθλημα, ακολούθησε το σχολείο της στην Ιταλία με τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη και από εκεί ξεκίνησαν όλα (σ.σ. με την υποκριτική).

Η Φιλοσοφική, το Εθνικό Θέατρο και η μεγάλη δικαίωση

Οι γονείς της δεν έβλεπαν θετικά την επιλογή της να γίνει ηθοποιός. «Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν εκ διαμέτρου αντίθετοι με αυτό το επάγγελμα» ανέφερε η Κατερίνα Μπαξεβανάκη, με καταγωγή από την Κρήτη.

Ακολουθώντας την επιθυμία τους, πέρασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της. Την πρώτη φορά δεν κατάφερε να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ» είπε.

Αργότερα κέρδισε υποτροφία Erasmus για το Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία. Είχε ήδη οργανώσει το ταξίδι της όταν αποφάσισε να δοκιμάσει για δεύτερη φορά στο Εθνικό.

«Είχα πληρώσει σπίτι στην Πολωνία, πεπεισμένη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω. Και τελικά πέρασα. Έστειλα μήνυμα στους καθηγητές μου στην Πολωνία ότι δεν θα μπορέσω να ακολουθήσω το πρόγραμμα γιατί μπήκα στο Εθνικό Θέατρο.»

Η απώλεια του πατέρα της που σημάδεψε τη ζωή της

Η πιο συγκινητική στιγμή της συζήτησής μας ήρθε όταν μίλησε για τον πατέρα της, τον οποίο «έχασε» λίγο πριν δώσει για δεύτερη φορά εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, της ζητήθηκε να αυτοσχεδιάσει σε μια σκηνή όπου ο πατέρας της προσπαθούσε να την αποτρέψει από το να πέσει από μια ταράτσα. Τότε η πραγματικότητα συναντήθηκε με την τέχνη.

«Εγώ τον μπαμπά μου τον είχα χάσει μία χρονιά πριν. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να ασχοληθώ με αυτό. Αισθάνθηκα ότι, μεταφυσικά αν μπορώ να το πω, ήταν εκεί και με βοήθησε στο να μπω. Δηλαδή ήταν για να γίνει» εξομολογήθηκε.

Στο θέατρο με την κωμωδία «Πετάει - Πετάει»

Αυτό το διάστημα η Κατερίνα Μπαξεβανάκη συμμετέχει στην κωμωδία «Πετάει - Πετάει», στο Θέατρο Αλέα, σε σκηνοθεσία Βάσιας Σπαναγοπούλου και διασκευή των Γιώργου Βάλαρη και Στέλιου Παπαδόπουλου.

Όπως μας είπε, πρόκειται για μία από τις πιο πολυπαιγμένες κωμωδίες διεθνώς, ένα έργο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο θέατρο.