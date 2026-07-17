Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ επεξεργάζεται η κυβέρνηση, επιχειρώντας να διορθώσει τις στρεβλώσεις. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στον Αύγουστο, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις τοποθετούνται χρονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου, ενιαίου συστήματος που θα συνδέεται περισσότερο με τα πραγματικά χρόνια ασφάλισης και τις αποδοχές κάθε εργαζομένου.

Γιατί αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ;

Το σημερινό σύστημα, χωρίζει τον υπολογισμό του εφάπαξ σε δύο διαφορετικά τμήματα, δημιουργώντας μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ παλαιότερων και νεότερων ασφαλισμένων.

Για τα χρόνια ασφάλισης έως το 2013, η παροχή υπολογίζεται με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας της περιόδου 2009-2013. Αντίθετα, για τα έτη μετά το 2014, το εφάπαξ λειτουργεί περισσότερο ως επιστροφή εισφορών, χωρίς την ανταποδοτικότητα που χαρακτήριζε το προηγούμενο σύστημα.

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν μεγάλο μέρος του εργασιακού τους βίου μετά το 2014 να λαμβάνουν αισθητά μικρότερα ποσά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι απώλειες σε σύγκριση με το προ του 2016 καθεστώς μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 23%, ιδιαίτερα για όσους απέχουν χρονικά από την περίοδο αναφοράς 2009-2013.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr