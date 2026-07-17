Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε άνδρα έξω από φούρνο

Τραυματίστηκε σοβαρά – Νεκρό το σκυλί του

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όταν ένας σκύλος επιτέθηκε σε έναν 66χρονο, τον τραυμάτισε σοβαρά, ενώ σκότωσε και τον σκύλο του. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε γύρω στις 07:00 το πρωί στην οδό Κύπρου. Έξω από φούρνο μια 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της και είχε μπει μέσα για να ψωνίσει. 

Άγνωστο πώς, ο σκύλος κατάφερε να λυθεί και όρμηξε στον 66χρονο, ο οποίος περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του. Ο σκύλος τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο. 

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Επιτέθηκε μάλιστα και στο σκυλί του άνδρα, το οποίο το τραυμάτισε θανάσιμα. 

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται. Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. 

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