Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όταν ένας σκύλος επιτέθηκε σε έναν 66χρονο, τον τραυμάτισε σοβαρά, ενώ σκότωσε και τον σκύλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε γύρω στις 07:00 το πρωί στην οδό Κύπρου. Έξω από φούρνο μια 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της και είχε μπει μέσα για να ψωνίσει.

Άγνωστο πώς, ο σκύλος κατάφερε να λυθεί και όρμηξε στον 66χρονο, ο οποίος περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του. Ο σκύλος τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.

Επιτέθηκε μάλιστα και στο σκυλί του άνδρα, το οποίο το τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται. Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.