Προβόπουλος για Marfin: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα οι 200 φωτογραφίες

«Το χαρακτηρίζω ως το Άγος της Marfin»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπόθεση της Marfin επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα στοιχεία και 200 φωτογραφίες που παρέδωσε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος στις Αρχές από την ημέρα της τραγωδίας.
  • Ο Προβόπουλος εξέφρασε απορία για την καθυστέρηση στην αξιοποίηση των φωτογραφιών και την έρευνα, η οποία επανήλθε το 2021.
  • Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πυρκαγιάς, διευκρινίζοντας ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν μολότοφ αλλά εύφλεκτο υλικό.
  • Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την υπόθεση ως το 'Άγος της Marfin', τονίζοντας την ανάγκη για απαντήσεις.
  • Η επανεξέταση των ντοκουμέντων αναζωπυρώνει τις ελπίδες για ουσιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση.

Η υπόθεση της Marfin, δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα, επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα στοιχεία και την επαναξιολόγηση κρίσιμων οπτικών ντοκουμέντων. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο την ημέρα της επίθεσης και παρέδωσε από την πρώτη στιγμή το φωτογραφικό του υλικό στις Αρχές, μίλησε για τις μνήμες που παραμένουν ζωντανές αλλά και για τα ερωτήματα που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις.

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Προβόπουλος για Marfin: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα οι 200 φωτογραφίες

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι είχε παραδώσει το σύνολο του υλικού του στις αστυνομικές αρχές ήδη από το απόγευμα της τραγωδίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Τα ντοκουμέντα αυτά έχουν δοθεί από το ίδιο απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Άργησε τόσο πολύ να γίνει η έρευνα και η περαιτέρω επεξεργασία αυτών των φωτογραφιών». Μάλιστα, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για περισσότερες από διακόσιες φωτογραφίες που αποτύπωναν κρίσιμες στιγμές των γεγονότων.

Αναφερόμενος στο νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και στις εικόνες που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μέσα στο κτίριο της Marfin, ο κ. Προβόπουλος μίλησε με συγκίνηση για το ψυχολογικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η τραγωδία. «Η σκέψη ότι δίπλα μας καιγόντουσαν κάποιοι άνθρωποι έχει μείνει σαν ένα βάρος στην ψυχή μας και στη σκέψη μας. Κάθε φορά που περνάμε από τη Σταδίου το σκεφτόμαστε αυτό», δήλωσε.

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Σχετικά με την πολυετή καθυστέρηση στην αξιοποίηση των στοιχείων, απέφυγε να προχωρήσει σε εικασίες, τονίζοντας: «Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω. Το θέμα κινήθηκε πάλι μια φορά το 2021, δέκα χρόνια μετά σχεδόν. Σταμάτησε και τώρα ξαφνικά άκουσα και εγώ, δεν έχω συνεχή επικοινωνία, ότι ταυτοποιήθηκαν κάποιοι, βρέθηκαν κάποια άτομα τα οποία μοιάζουν, κάνουν και τα λοιπά με την επεξεργασία την καινούργια που λένε».

Προβόπουλος για Marfin: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα οι 200 φωτογραφίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιγραφή του για τα όσα εκτυλίχθηκαν έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ο ίδιος διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό «τάγμα εφόδου», σημειώνοντας ότι «Πρώτα πρώτα δεν ήταν τάγμα. Ήταν μια μικρή ομάδα ήταν. Δεν μπορώ να γνωρίζω δηλαδή αν ξέρανε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα και τα λοιπά και αν ήταν και ο στόχος τους η Marfin».

Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν μολότοφ. Ήταν ένας, έσπασε το τζάμι, ο δεύτερος έριξε το εύφλεκτο υλικό, ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο υλικό που έκανε ένα παφ και γέμισε φλόγες το κτίριο και δεν ήταν μολότοφ. Ήταν κάτι άλλο, ένα άλλο υλικό».

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Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ηλίας Προβόπουλος χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερα βαρύ χαρακτηρισμό για την υπόθεση, αποτυπώνοντας το αίσθημα που εξακολουθεί να συνοδεύει την τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010. «Εγώ το χαρακτηρίζω ως το Άγος της Marfin. Όλο αυτό το πράγμα και τόσα χρόνια τα οποία μένουν χωρίς να έχουν, δηλαδή να δοθεί μία, να μάθουμε τι έγινε και ποιος ήταν και γιατί».

Η επανεξέταση των οπτικών ντοκουμέντων και οι πληροφορίες περί νέων ταυτοποιήσεων αναζωπυρώνουν τις ελπίδες ότι η πολύκροτη υπόθεση θα οδηγηθεί επιτέλους σε ουσιαστικές απαντήσεις. 

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