Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 26χρονο φοιτητή

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Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα / EΡΤ

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη από την οποία βρήκε τραγικό θάνατο η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Οι αρχές προχώρησαν σε ακόμη μία σύλληψη, την τέταρτη συνολικά.

Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα: «Ήταν δολοφονική ενέργεια»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 26 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η σύλληψη του νεαρού έγινε στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία. 

Είναι το άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος φέρεται να τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση.

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα / Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος και η 26χρονη που έχουν συλληφθεί για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.

Και οι δυο τους έχουν προφυλακιστεί, ενώ τον δρόμο για τις φυλακές έχει πάρει και ο 24χρονος, το διαμέρισμα του οποίου είχαν για κρησφύγετο οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης. Ο 24χρονος υποστήριξε ότι είχε δώσει τα κλειδιά σε έναν φίλο του και ότι δεν γνώριζε ότι τα κλειδιά κατέληξαν στο ζευγάρι που συνελήφθη για τον εμπρησμό.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο 24χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο, το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα. Ωστόσο, δεν έπεισε με την απολογία του και προφυλακίστηκε.

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

 

 

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