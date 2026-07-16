Σαμ Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σαμ Νιλ πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 78 ετών, και όχι από καρκίνο, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπός του.
  • Είχε νικήσει το λέμφωμα με θεραπεία CAR-T και βρισκόταν σε ύφεση πριν από τον θάνατό του.
  • Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την οικογένεια του, η οποία ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.
  • Η οικογένεια θα τον τιμήσει με ιδιωτική τελετή στη Νέα Ζηλανδία, ζητώντας δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις αντί για λουλούδια.
  • Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και αντιδράσεις από συναδέλφους και πολιτικούς.

Ο Σαμ Νιλ πέθανε από πνευμονία κι όχι από καρκίνο, διευκρίνισε ο επί χρόνια ατζέντης κι εκπρόσωπός του, Φίλιπ Γκρεντς. Ο ηθοποιός, που ταυτίστηκε διεθνώς με τον Δρ. Άλαν Γκραντ στο Τζουράσικ Παρκ, την ταινία που αγαπήθηκε από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star, πέθανε αιφνίδια τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, σε ηλικία 78 ετών, έχοντας απαλλαγεί από το λέμφωμα για το οποίο είχε υποβληθεί σε θεραπεία.

Η παρέμβαση του Γκρεντς έγινε την Πέμπτη 16 Ιουλίου, έπειτα από επικοινωνία με την οικογένεια του ηθοποιού, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου μετά τη δημοσίευση, όπως ανέφερε, «ανακριβειών και κατάφωρων ψευδών» στα μέσα ενημέρωσης.

Σαμ Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του

Η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ και η μάχη με το λέμφωμα

«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε πολεμήσει γενναία κι είχε νικήσει το λέμφωμα με μια νέα θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία CAR-T. Παράλληλα με τη λειτουργία του βραβευμένου οινοποιείου του, Two Paddocks είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα τεσσάρων παραγωγών μέσα στον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες», ανέφερε ο Φίλιπ Γκρεντς σε ανακοίνωσή του προς το Radio New Zealand.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Έχω μιλήσει με την οικογένειά του και θέλω να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του».

Η οικογένεια είχε γνωστοποιήσει από την πρώτη ανακοίνωση του θανάτου του ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε ύφεση από τον καρκίνο. Ο Νιλ είχε διαγνωστεί το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, μια μορφή καρκίνου του αίματος. Άλλες αναφορές περιέγραφαν την ασθένειά του ως λέμφωμα non-Hodgkin.

Ύστερα από πολυετή κύκλο χημειοθεραπειών, είχε συμμετάσχει σε κλινική δοκιμή ανοσοθεραπείας CAR-T, η οποία τροποποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου του αίματος. Τον Απρίλιο του 2026 είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε ύφεση.

Σαμ Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του

Η ανακοίνωση της οικογένειας κι η φροντίδα στο St Vincent’s

Η οικογένεια του ηθοποιού είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».

Η ιδιωτική τελετή στο αγρόκτημα της Νέας Ζηλανδίας

Ο Φίλιπ Γκρεντς δήλωσε ότι ο γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία και μεγαλωμένος στη Νέα Ζηλανδία ηθοποιός απέφευγε τη δημοσιότητα. «Δεδομένου ότι ο Σαμ ήταν ένας εξαιρετικά κλειστός άνθρωπος που μισούσε τα φώτα της δημοσιότητας, η οικογένειά του θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί», ανέφερε.

Ο Γκρεντς πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ, επειδή σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά του, όπως του άξιζε, αλλά και την ανάγκη της οικογένειάς του για διακριτικότητα σε αυτή την ανείπωτα δύσκολη περίοδο».

Η οικογένεια ζήτησε αντί για στεφάνια και λουλούδια να γίνουν δωρεές σε οργανισμούς που στήριζε ο ηθοποιός, καθώς και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις της Νέας Ζηλανδίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Σαμ Νιλ: Αποκαλύφθηκε η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του

Οι αντιδράσεις και τα λόγια του για τον θάνατο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε αντιδράσεις από συναδέλφους του, πολιτικούς και θαυμαστές. Η Λόρα Ντερν, συμπρωταγωνίστριά του στο «Jurassic Park», τον αποκάλεσε «τον αγαπημένο μου φίλο μιας ζωής». Η Τόνι Κολέτ τον χαρακτήρισε «ήρωα», «θρύλο» και «αγαπημένο», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λούξον, μίλησε για «έναν από τους σπουδαίους».

Στα απομνημονεύματά του το 2023, με τίτλο Σου το είπα ποτέ αυτό;, ο Νιλ είχε γράψει για τη διάγνωση και τη θεραπεία του. Μιλώντας τότε στο BBC, είχε δηλώσει: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο». Είχε προσθέσει: «Αυτό που δε θέλω να κάνω είναι να σταματήσω να ζω, γιατί πραγματικά μου αρέσει να ζω». Για την περιπέτεια της υγείας του είχε πει: «Το θεώρησα ως περιπέτεια, μια αρκετά σκοτεινή περιπέτεια, αλλά παρ' όλα αυτά μια περιπέτεια».

Ο Σαμ Νιλ αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά κι οκτώ εγγόνια.

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