Θέλετε αυτό το καλοκαίρι να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων; Μην το σκέφτεστε δεύτερη φορά, η Ρόδος είναι ένας πανέμορφος προορισμός, ο οποίος θα σας προσφέρει αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές!
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Πρόκειται για ένα από τα πιο συναρπαστικά νησιά της Ελλάδας, το οποίο φημίζεται για την πλούσια μεσαιωνική του κληρονομιά, τη «ζωντανή» του κουλτούρα, τα παραδοσιακά χωριά, το καταπράσινο, ορεινό του τοπίο και τις χρυσαφένιες παραλίες του.
Η Ρόδος είναι νούμερο 1 προορισμός για οικογένειες, παρέες, καθώς και ζευγάρια, που επιζητούν να ζήσουν τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού.
Αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στη Ρόδο
- Περιπλανηθείτε στα λιθόστρωτα σοκάκια της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, η οποία είναι μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και παραμένει κατοικημένη από τον Μεσαίωνα έως και σήμερα, κρατώντας ζωντανή την πλούσια ιστορία της. «Χαθείτε» στα γραφικά δρομάκια της και εντυπωσιαστείτε από τα επιβλητικά τείχη και τις πέτρινες πύλες της, που θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο
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- Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, το οποίο στεγάζεται στο Νοσοκομείο των Ιπποτών. Πρόκειται για ένα κτήριο-αριστούργημα γοτθικής αρχιτεκτονικής, το οποίο δε θα σας αφήσει ασυγκίνητους
- Ιδανικό σημείο για μία χαλαρή βόλτα δίπλα στη θάλασσα είναι το λιμάνι του Μανδρακίου, το οποίο προσφέρει στον επισκέπτη υπέροχη θέα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα
- Θαυμάστε τον Ναό της Λίνδιας Αθηνάς, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαιότητας, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της Ακρόπολης της Λίνδου
- Αξίζει επίσης να κάνετε μία εκδρομή σε κάποια από τα πιο όμορφα παραδοσιακά χωριά του νησιού, όπως τα: Έμπωνας, Άγιος Ισίδωρος, Αρχάγγελος και Αφάντου, τα οποία διατηρούν αναλλοίωτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα
- Εάν είστε λάστρεις του κρασιού, στη Ρόδο θα βρείτε ποικίλους αμπελώνες και οινοποιεία - πολλά από τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε και να απολαύσετε τη γεύση και τα αρώματα των τοπικών κρασιών
- Η Ρόδος έχει πλούσια νυχτερινή ζωή, με μπαράκια και clubs, ενώ είναι ένα μέρος όπου θα απολαύσετε ποιοτικό φαγητό και νόστιμες, τοπικές συνταγές
Σημείωση: Το ταξίδι προς τη Ρόδο είναι εύκολο όλο τον χρόνο, είτε αεροπορικώς είτε ακτοπλοϊκώς.
Οι ομορφότερες παραλίες της Ρόδου
Η Ρόδος φημίζεται, φυσικά, για τις πανέμορφες παραλίες της. Ήσυχες, απομονωμένες είτε οργανωμένες και πολυσύχναστες, στη Ροδο θα βρείτε την ιδανική παραλία που θα καλύψει τα γούστα σας. Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, είναι:
- Λίνδος: Μία από τις καλύτερες οργναωμένες παραλίες της Ρόδου, με απαλή και χρυσαφένια άμμο και ρηχά, και κρυστάλλινα νερά
- Βλύχα: Χρυσαφένια αμμουδιά και καταγάλανα νερά. Ιδανική για οικογένεις και όσους αναζητούν μια ήρεμη και οργανωμένη παραλία
- Άγιος Παύλος: Ένας ημίκλειστος Κόλπος με χρυσαφένια άμμο που οφείλει το όνομά του στο εκκλησάκι πάνω από την παραλίία, η οποία διαθέτει όλες τις εγκαταστάσεις και παροχές μιας οργανωμένης παραλίας
- Αντόνι Κουίν: Λατρεύετε τις καταδύσεις; Τότε αυτή είναι η παραλία θα σας μαγέψει, αφού συνδυάζει κρυστάλλινα νερά και έναν εντυπωσιακό βυθό, που περιμένει να τον ανακαλύψετε!
- Τσαμπίκα: Μία πανέμορφη παραλία με χρυσή άμμο, σμαραγδένια νερά και πλούσιες παροχές και ανέσεις στην οργανωμένη πλαζ, που θα σας κρατήσουν εδώ όλη μέρα
- Πρασονήσι: Μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες παραλίες της Ρόδου, η οποία θα σας μαγέψει από την πρώτη στιγμή! Πρόκειται για μια βραχονησίδα, η οποία συνδέεται με το νησί χάρη σε μια λωρίδα άμμου και το καλοκαίρι σχηματίζονται δύο μοναδικής ομορφιάς παραλίες.