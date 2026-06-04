Κέρκυρα - Παλιά Περίθεια: Το μεσαιωνικό χωριό που σε ταξιδεύει στον χρόνο / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά για καλοκαιρινές διακοπές, και όχι μόνο. Πρόκεται για ένα νησί που υπόσχεται αξέχαστες βουτιές σε κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά σε ανεξερεύνητες παραλίες, μοναδικά αξιοθέατα, πεντανόστιμες παραδοσιακές συνταγές και, φυσικά, ζεστή φιλοξενία.

Βάλτε την Κέρκυρα στην ταξιδιωτική σας λίστα αυτό το καλοκαίρι και θα μας θυμηθείτε!

Κέρκυρα: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των Φαιάκων

H Κέρκυρα αποτελεί έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλάδας και συνδυάζει τη φυσική ομορφιά και την ιστορία με τα υπέροχα νερά του Ιονίου πελάγους. Το νησί των Φαιάκων φημίζεται για τις πανέμορφες παραλίες και τα ιδιαίτερα έθιμά του, ενώ κερδίζει επάξια τον τίτλο της «κόμισσας του Ιονίου», αφού στολίζεται από πολυάριθμα μνημεία, γραφικούς οικισμούς -με τη χαρακτηριστική ενετική αρχιτεκτονική- και ένα καταπράσινο τοπίο, που δε συναντάται συχνά στα ελληνικά νησιά.

Η Κέρκυρα αποτελεί ιδανικό προορισμό για οικογένειες, παρέες και ζευγάρια, ενώ προσφέρει πολλών ειδών δραστηριότητες και εξερεύνηση στη φύση. Για όσους αγαπούν τις κοσμοπολίτικες διακοπές, τότε η Κέρκυρα είναι must επιλογή!

Κέρκυρα: Όσα πρέπει να δείτε και να... γευτείτε!

H διάσημη Παλαιοκαστρίτσα, το Ποντικονήσι, το Αχίλλειο και οι τεράστιες και καλά οργανωμένες παραλίες, είναι κάποια μόνο από τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Κέρκυρα μοναδική.

Αφιερώστε μία ημέρα για να ανακαλύψετε και να περιηγηθείτε τα υπέροχα δρομάκια της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για έναν κόμβο, ο οποίος είναι γεμάτος δρόμους και σοκάκια που σφύζουν από ζωή. Η Παλιά Πόλη στέκει αγέρωχη ανάμεσα στα δυο φρούρια και στα βενετσιάνικα και νεοκλασικά σπίτια, τα οποία χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πριν!

Κάντε τη βόλτα σας στη Σπιανάδα, την κεντρική πλατεία της Κέρκυρας - η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην Παλιά Πόλη και το Παλιό Φρούριο. Πρόκειται για μια μεγάλη πράσινη πλατεία που αποτελεί απομεινάρι των ενετικών οχυρώσεων του 17ου αιώνα. Επίσης, στο Λιστόν, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης των ντόπιων και των τουριστών, θα συναντήσετε υπέροχα εστιατόρια και νυχτερινά μαγαζιά για να απολαύσετε το ποτό σας

Μην παραλείψετε να δείτε από κοντά τη χαρακτηριστική εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία χρονολογείται από το 1580, ενώ το Αναγεννησιακό καμπαναριό είναι το υψηλότερο στο Ιόνιο Πέλαγος

Ένα από τα πιο διάσημα σημεία ενδιαφέροντος της Κέρκυρας, είναι το δημοφιλές κανάλι της αγάπης. Βρίσκεται στο Σιδάρι στο βόρειο τμήμα του νησιού. Τα βράχια έχουν δημιουργήσει μικρούς όρμους που συγκεντρώνουν εδώ και πολλά χρόνια πολλούς επισκέπτες

Μία βόλτα στο δημοφιλές Ποντικονήσι είναι must! Βρίσκεται απέναντι από τη Μονή Βλαχέρνας και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με μικρά καραβάκια. Εκεί, μπορείτε να σπολαύσετε και τον καφέ σας

Επισκεφθείτε τον καταπράσινο οικισμό της Παλαιοκαστρίτσας, ο οποίος είναι χτισμένος σε έξι μικρούς ορμους. Κοντά στην Παλιοκαστρίτσα βρίσκεται και το Αγγελόκαστρο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα βυζαντινά κάστρα της χώρας μαw

Δείτε από κοντά τους καταρράκτες Νυμφών. Πρόκειται για έναν καταρράκτη ύψους 15 μέτρων, που τον αγκαλιάζει ένα καταπράσινο τοπίο. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Νύμφες, στο βόρειο τμημα της Κέρκυρας

Δοκιμάστε οπωσδήποτε παραδοσιακή παστιτσάδα, τυρόπιτα Ζόρκα, ψάρι Μπουρδέτο, παστίτσιο Ντόλτσε, μελιτζάνα Παστρόκιο, σοφρίτο, σαγανάκι τυρί, ψάρι Μπιάνκο και για επιδόρπιο: συκομαΐδα, το κέικ σύκου με γέμιση ούζο!



Tip: Μην αμελήσετε να βγάλετε φωτογραφίες στα καλύτερα σημεία για να απαθανατίσετε το ηλιοβασίλεμα! Αυτά είναι ο Πέλεκας και ο Παντοκράτορας (το υψηλότερο βουνό της Κέρκυρας - 1.000 μέτρων).

Κέρκυρα: Οι καταπληκτικές παραλίες του νησιού

Η Κέρκυρα με ακτές μήκους 217 χιλιομέτρων έχει άπειρες παραλίες για όλα τα γούστα: από βραχώδεις απότομες ακτές, μέχρι ήσυχες αμμουδιές. Ανακαλύψτε τις!

Κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές οργανωμένες παραλίες του νησιού είναι οι:

Άγιος Γεώργιος: Αμμώδης παραλία μήκους 8 χλμ. με γαλαζοπράσινα ρηχά νερά, ξαπλώστρες και ομπρέλες

Γλυφάδα: Μία από τις καλύτερες παραλίες στο νησί, με χρυσή άμμο, με εύκολη πρόσβαση, καλή οργάνωση και υποδομές.

Κάβος: Ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του νησιού για νέους, καθώς συνδυάζει τον ήλιο και τη θάλασσα με την έντονη νυχτερινή ζωή

Χαλικούνας: Είναι ιδανική για τους λάτρεις των κυμάτων, του windsurf και του kite surf

Άγιος Γόρδιος: Μεγάλη αμμουδιά η οποία σε κάποια σημεία έχει και βότσαλα. Τα νερά είναι κρυστάλλινα και βαθιά

Παλαιοκαστρίτσα: Ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς με εντυπωσιακά βράχια, πολύ πράσινο και έξι ορμίσκους που θα δείτε από ψηλά για να επιλέξετε πού θα κάνετε τις βουτιές σας

Σιδάρι -Canal d’ amour: Σύμπλεγμα από τρεις οργανωμένες παραλίες ανάμεσα στις οποίες μεσολαβούν γήλοφοι και φιόρδ από μαλακό ψαμμόλιθο.

Μερικές από τις πιο όμορφες παρθένες παραλίες του νησιού είναι οι:

Ίσσος: Γνωστός ως η «Σαχάρα της Κέρκυρας». Είναι μια απέραντη έκταση με χρυσή άμμο, τεράστιους αμμόλοφους και ένα μοναδικό κεδροδάσος.

Χωμοί (Λιαπάδες): Παρθένα γη με απόλυτη ηρεμία, προσβάσιμη κυρίως από τη θάλασσα ή μέσω ενός μονοπατιού, που εγγυάται ιδιωτικότητα.

Αρκουδίλας: Βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού, κοντά στον Κάβο. Χαρακτηρίζεται από άγρια ομορφιά, εντυπωσιακούς βράχους και απαιτεί κατάβαση χωμάτινου μονοπατιού

Μυρτιώτισσα: Aπό τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, με χρυσαφένια αμμουδιά και διάφανα νερά, κοντά στο χωριό Πέλεκας.

Ροβινιά (Παλαιοκαστρίτσα): Ένας κρυμμένος κόλπος με καταπράσινα, κρυστάλλινα νερά, ψιλό βότσαλο και άγριο τοπίο.

Άγιος Ηλιόδωρος: Μια απομονωμένη παραλία ιδανική για όσους αγαπούν την απομόνωση.