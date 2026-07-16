Ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, ανάμεσα στα οποία και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποθέσεις που οδήγησαν στις διώξεις αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρεται να έγιναν το 2021 και συνδέονται με ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δε δημοσιοποίησε τα ονόματα των βουλευτών.

Αντίθετα, η εισαγγελική αρχή έθεσε στο αρχείο τις καταγγελίες που αφορούσαν επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτές, καθώς και δύο πρώην βουλευτές, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Απριλίου 2026 η Βουλή είχε αποδεχθεί το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για την άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες για πρώην στελέχη του οργανισμού και βουλευτές

Η ποινική δίωξη στρέφεται κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας. Ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων διώκεται για δύο πράξεις απιστίας.

Ακόμη, δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία. Ο τέταρτος διώκεται για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Για έναν από τους τέσσερις βουλευτές αποδίδονται επιπλέον ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος που υπηρετεί ως δημόσιος λειτουργός και δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφορούν, κατά περίπτωση, απάτη σχετική με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή και ψευδείς βεβαιώσεις σε δημόσια έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδίδεται και ηθική αυτουργία στα αδικήματα που φέρεται να τέλεσαν ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί.

Εφόσον υπάρξει καταδίκη από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και χρηματικές κυρώσεις που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ευρήματα για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έρευνα ανέδειξε επαναλαμβανόμενα μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων. Τα στοιχεία που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης αναδρομικές αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παρεμβάσεις σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη ή αλλοίωση πορισμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων.

Οι καταγγελλόμενες αυτές πρακτικές συνδέονται με χρηματοδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου καταβάλλονται οι ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις.