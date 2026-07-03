Την πρώτη καταδίκη σε πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις επέβαλε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, και η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή, γιατί δεν παρέδωσαν στις αρχές το πόρισμα Τυχεροπούλου για ύποπτα ΑΦΜ.

Οι πρώτες δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά μετά την καταδίκη του

«Εμμένω στην αθωότητά μου. Διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική Δικαιοσύνη» δήλωσε ο Δημήτρης Μελάς, ο οποίος πρόσθεσε: «Όσο και αν κάποιοι, συγκυριακά αυτή τη χρονική στιγμή, δοκίμασαν να σκιάσουν την εντιμότητα μιας ολόκληρης ζωής, θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη θα το καθορίσει απολύτως θετικά».

Πέντε χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση στον πρώην πρόεδρο Δ. Μελά και στην πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων Α. Ρέππα

Στον ίδιο, αλλά και στην πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, η ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε με αναστολή μέχρι τη δίκη στο Εφετείο για δύο αδικήματα: παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Τους επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

«Η εντολέας μου είναι αθώα» δήλωσε ο δικηγόρος της Α. Ρέππα, Κωνσταντίνος Θεοφάνης. «Ξέρετε, το ψέμα μπορεί να γυρίσει όλη τη γη μέχρι η αλήθεια να φορέσει τα παπούτσια της. Στο Εφετείο θα αποδειχθεί η παντελής αθωότητα της εντολέως μου» συμπλήρωσε.

Ένταση στο δικαστήριο – Η πρόταση του εισαγγελέα για εγγυοδοσία 100.000 ευρώ

Δεν έλειψαν οι εντάσεις μέσα στη δικαστική αίθουσα. Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, φώναξαν «άδικο», ενώ αντέδρασαν και στην πρόταση του εισαγγελέα, που ζήτησε να επιβληθεί εγγυοδοσία 100.000 ευρώ στον κάθε κατηγορούμενο».

«Παρανομούσαν καθημερινά για μήνες οι κατηγορούμενοι. Υπέθαλπαν περίπου 80 άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις» ανέφερε στην αγόρευσή του ο Εισαγγελέας της έδρας, για να υπάρξει αντίδραση από το ακροατήριο: «Τι είναι αυτά τα πράγματα; Έλεος».

Για κακούργημα θα δικαστούν Δ. Μελάς και Α. Ρέππα - Διαβίβαση της δικογραφίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νέα έρευνα

«Ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέππα μπορεί να καταδικάστηκαν σήμερα για πλημμελήματα, όμως θα δικαστούν και για κακούργημα, σε ό,τι αφορά το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, με τη ζημία να φτάνει πάνω από 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα και για άλλα πρόσωπα, ακόμη και για πρώην στελέχη του Οργανισμού».

«Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο», υποστήριξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

