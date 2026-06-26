ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι κρίθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Αγρότες της Κρήτης που δήλωναν βοσκοτόπια σε Καστοριά και Γράμμο

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
ΟΠΕΚΕΠΕ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020.
  • Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, εισπράττοντας χιλιάδες ευρώ.
  • Μια παραγωγός αθωώθηκε αφού επέστρεψε 30 χιλιάδες ευρώ.
  • Η Ευρωπαία εισαγγελέας Χαρίκλεια Θάνου ζητά να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες δύο ελεγκτριών και της προϊσταμένης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η δίκη συνεχίζεται στις 1 Ιουλίου για την επιβολή ποινών.

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις  για βοσκοτόπια σε Καστοριά και Γράμμο, που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του Star Τασούλας Παπανικολάου το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ που είχε λάβει. 

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Κατά το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα. 

Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αίσθηση προκάλεσε η πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, Χαρίκλειας Θάνου, η οποία ζήτησε να μην περιοριστεί η ποινική διερεύνηση μόνο στους κατηγορούμενους παραγωγούς.

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Η εισαγγελέας πρότεινε συγκεκριμένα να αποσταλεί αντίγραφο της δικογραφίας στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δύο ελεγκτριών και της προϊσταμένης του αρμόδιου γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Η έρευνα αφορά τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της συνέργειας σε ψευδή βεβαίωση, σε βαθμό κακουργήματος, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι καταδικασθέντες και οι ποινές  

Οι καταδικασθέντες δεν ήταν παρόντες στο δικαστήριο στο οποίο  εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. 

 Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες. 


 

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