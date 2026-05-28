Στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τους 22 Κρητικούς, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιμετωπίζουν «βαρύ» κατηγορητήριο, με πέντε κακουργήματα.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έγινε το πρωί η μεταγωγή στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οδό Λουκάρεως, των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε πως, σε 167 περιπτώσεις, αντί για πλήρη στοιχεία, είχαν επισυνάψει λευκές σελίδες, που στη συνέχεια τις καταχωρούσαν στα «αμαρτωλά» ΚΥΔ, προφανώς με «τις πλάτες» των υπαλλήλων τους.

«Bαρύ» κατηγορητήριο για τους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα

Στους 17 κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της: Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απάτης άνω των 120.000 ευρώ, συνέργειας στην απάτη, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στα σπίτια των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πάνω από 300.000 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 οχήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν φτιάξει μάλιστα ολόκληρο «στρατό», χρησιμοποιώντας 1.500 φυσικά πρόσωπα ως δήθεν εκμισθωτές. Καταχωρούσαν προσχηματικά στο Ε9 τα επίμαχα αγροτεμάχια δημοσίων εκτάσεων και τους εκμισθωτές. Σύντομα ξαναπήγαιναν στην εφορία, δηλώνοντας δήθεν πως έκαναν «λάθος καταχώρηση» εκτάσεων, αλλά ήταν άλλος ο πραγματικός σκοπός τους: να χρησιμοποιήσουν τα «ενοικιαστήρια-μαϊμού» και να πάρουν παράνομα τα χρήματα.

Οκτώ γυναίκες ανάμεσα στους συλληφθέντες της βόρειας Ελλάδας

Ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται αρκετές γυναίκες, που φαίνεται πως λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία για την είσπραξη των παράνομων επιδοτήσεων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε συζύγους, αδερφές, ακόμη και μανάδες να βρίσκονται κατηγορούμενες σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου, στην εγκληματική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας, τα φερόμενα αρχηγικά μέλη είναι έξι και ανάμεσά τους δύο γυναίκες. Πρόκειται για συζύγους δύο ηγετικών μελών της οργάνωσης.

Συνολικά, οκτώ είναι οι γυναίκες που έχουν συλληφθεί για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.