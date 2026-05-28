Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου μπέρδεψε στον αέρα του Στούντιο 4 τις παλαιότερες τηλεοπτικές συνεργασίες του Δημήτρη Μακρυνιώτη, σε μια στιγμή που έγινε αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της μαγειρικής ενότητας στην ΕΡΤ.

Η παρουσιάστρια θεώρησε αρχικά ότι ο γνωστός pastry chef είχε συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη, πριν η κουβέντα στραφεί στη Φαίη Σκορδά.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε κλίμα γέλιου στο πλατό, με τον Δημήτρη Μακρυνιώτη να διευκρινίζει τις εμφανίσεις του και τη Ζαμπέτογλου να επιμένει με απορία για το ποια συνεργασία θυμόταν σωστά. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος συμμετείχε επίσης στο σκηνικό, σχολιάζοντας την αντίδραση του pastry chef.

Η ατάκα της Ζαμπέτογλου

Η παρουσιάστρια ρώτησε τον Δημήτρη Μακρυνιώτη λέγοντας «Δεν είναι αυτό που το ’χες κάνει στην Ελένη Μενεγάκη και είχε ξετρελαθεί; Εσύ μου το ’χεις πει αυτή την ιστορία ή εγώ απ΄ το νου μου τα βγάζω αυτά που λέω;».

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης απάντησε «Όχι…», με τη Ζαμπέτογλου να συνεχίζει «Παιδί μου, δεν είχες κάνει… Στη Μενεγάκη μου ‘χεις πει. Δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ στην Ελένη Μενεγάκη;», «Ποτέ», συνέχισε ο Δημήτριος Μακρυνιώτης.

Η αναφορά στη Φαίη Σκορδά

Στη συνέχεια η συζήτηση μεταφέρθηκε στη Φαίη Σκορδά, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου να ρωτά «Στη Φαίη Σκορδά;». Ο pastry chef απάντησε «Τρία χρόνια ήμουν».

Η παρουσιάστρια επέμεινε με νέο ερώτημα λέγοντας «Υπάρχει περίπτωση η Φαίη να είχε πει ότι είχες κάνει αριστουργήματα κι είχε κολλήσει;». Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης διευκρίνισε «Στη Φαίη γενικά άρεσαν τα απλά γλυκά. Τα πιο παραδοσιακά».

Στο ίδιο σκηνικό, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πήρε τον λόγο και σχολίασε «Ναι, γιατί δεν τα τρώει… Κατάλαβες; Εμείς τα τρώμε».