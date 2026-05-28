Πώς έδρασαν οι πιστολέρο που άνοιξαν πυρ στην «καρδιά» της Πατησίων

Ο σιγαστήρας στο πιστόλι & η καταδίωξη- Πέρασαν δίπλα από μητέρα με καρότσι

28.05.26 , 20:25 Πώς έδρασαν οι πιστολέρο που άνοιξαν πυρ στην «καρδιά» της Πατησίων
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (28/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με πυροβολισμούς κατά ιδιοκτήτη επιχείρησης.
  • Οι δράστες, τέσσερις συνολικά, χρησιμοποίησαν πιστόλι με σιγαστήρα και πυροβόλησαν δύο φορές τον ιδιοκτήτη στα πόδια.
  • Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη από την αστυνομία, με τους δράστες να κινούνται επικίνδυνα.
  • Τρεις από τους τέσσερις δράστες συνελήφθησαν, ενώ ο τέταρτος αναζητείται.
  • Η Ασφάλεια εξετάζει πιθανές σχέσεις με ναρκωτικά και χρωστούμενα.

Στην «καρδιά» της Πατησίων, σκληροί κακοποιοί, χωρίς να διστάσουν, έβγαλαν τα όπλα και πυροβόλησαν ιδιοκτήτη επιχείρησης. Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη. Οι ένοπλοι κινήθηκαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη και πάνω σε πεζοδρόμια. Τελικά ακινητοποιήθηκαν στον Κηφισό. Από τους τέσσερις δράστες συνελήφθησαν οι τρεις, ενώ ο τέταρτος αναζητείται.

Πατήσια: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος

Πυροβολισμοί στην «καρδιά» της Αθήνας - Πέρασαν δίπλα από μητέρα με καρότσι

Οι κακοποιοί, έχοντας πάνω τους πιστόλι, περπατούν στην καρδιά της Αθήνας, στις 5:30 το απόγευμα.

Αδιαφορούν για περαστικούς, για αυτόπτες μάρτυρες, περνούν δίπλα από μητέρα με καροτσάκι. Εκείνη τους κοιτά παγωμένη, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Οι πυροβολισμοί πέφτουν πίσω από την πλάτη της, μέσα στην επιχείρηση του θύματος.

Εισβάλλουν στην επιχείρηση και πυροβολούν δύο φορές τoν ιδιοκτήτη του καταστήματος στα πόδια.

Πυροβολισμοί στην «καρδιά» της Πατησίων: Eίχαν βάλει σιγαστήρα στο πιστόλι

Επαγγελματίες, είχαν βάλει σιγαστήρα. Η ένοπλη επίθεση ήταν προειδοποιητικό μήνυμα. Ναρκωτικά και χρωστούμενα «βλέπει» η Ασφάλεια.

Οι δράστες με τα μαύρα τζόκεϊ και τις χειρουργικές μάσκες, με την ίδια ψυχρότητα, κινούνται προς το αυτοκίνητο της διαφυγής. Το γκρι SUV. Μέσα, βρίσκονται ακόμη δύο άτομα.

Τους εντοπίζει η ΔΙΑΣ και ξεκινά κινηματογραφική καταδίωξη. Μπαίνουν ανάποδα στην οδό Ρεγκούκου, εκεί πετούν το όπλο, και βγαίνουν στον Κηφισό. Χάνουν τον έλεγχο, πέφτουν σε προστατευτικό διάζωμα. Στο ύψος της Τσούντα ακινητοποιούνται.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους νοιάζουν πιθανοί τραυματισμοί, αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς προκάλεσαν μόνο φθορές σε τρία οχήματα που τράκαραν.

 

 

