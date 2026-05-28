Βερόνικα Αργέντζη: «Η απώλεια του συντρόφου μου ήταν μια δύσκολη στιγμή»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός μιλώντας στο Στούντιο 4

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βερόνικα Αργέντζη μίλησε για τις απώλειες στη ζωή της, κυρίως του συντρόφου της με τον οποίο ήταν 26 χρόνια μαζί.
  • Αναφέρθηκε στην ξαφνική απώλεια της μητέρας της και την ψυχολογική της διαχείριση.
  • Τόνισε τη σημασία της οικογένειας και της πνευματικής καλλιέργειας στην προσωπική της ανάπτυξη.
  • Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η δημόσια έκθεση της προκαλεί άγχος, αλλά προσπαθεί να διατηρεί τα όριά της.
  • Πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Οι Ρήτορες" στο Παλαιό Πανεπιστήμιο.

Η Βερόνικα Αργέντζη μίλησε στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαΐου για την πορεία της, το άγχος της έκθεσης, τις σχέσεις της και τις απώλειες που έχει βιώσει, αναφερόμενη ιδιαίτερα στον σύντροφό της, με τον οποίο έμεινε 26 χρόνια μαζί.

Με αφορμή τη συνέντευξή της, η ηθοποιός που γνωρίσαμε πολλά χρόνια πριν μέσα από τη σειρά Τμήμα Ηθών, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ανθρώπους και τη δημόσια παρουσία της. Τόνισε πως δίνει βάρος στα όρια και στην προετοιμασία, ενώ παραδέχθηκε ότι η έκθεση εξακολουθεί να της προκαλεί άγχος.

«Εύκολα κάνω φίλους. Κοίτα, γιατί να κάνω εχθρούς; Αρχικά ή, μάλλον, γιατί να δημιουργώ μία εντύπωση απόστασης; Ανασφάλεια έχω μόνο στο τι θα πω, δηλαδή έχω προβάρει πολλές ώρες, ας πούμε. Θα με ρωτήσουν αυτό, θα μου κάνουν εκείνο… πώς κάνουμε στο δημοτικό, πώς κάνουμε στις εξετάσεις; Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, όμως αγχώνομαι με την έκθεση, γιατί από πολύ μικρή πάντα είχα στο μυαλό μου: “Αμάν, πρέπει να προσέξω, να βάλω τα όριά μου”» ανέφερε αρχικά.

Η Βερόνικα Αργέντζη στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο βίωσε την επιτυχία και στις επιλογές που καθόρισαν τη ζωή της από νεαρή ηλικία. Όπως είπε, δεν βρέθηκε να διαχειρίζεται μόνο επαγγελματική αναγνώριση, καθώς την ίδια περίοδο είχε να αντιμετωπίσει οικογενειακές και προσωπικές ανάγκες.

«Δεν είδα την επιτυχία… γιατί είχα άλλα θέματα να λύσω. Είχα το θέμα αυτό που είπα και επιμένω απ’ την αρχή: εάν αυτό το πράγμα, αν αυτό που μου συμβαίνει εμένα, με κάνει καλύτερη σαν άνθρωπο και έχει μία προσφορά. Κάτι γίνεται δηλαδή σε σχέση με τον συνάνθρωπό μου. Και το δεύτερο ήταν πάντα τα της οικογένειας, δηλαδή επειδή ήθελα πάντα να δημιουργήσω μια οικογένεια, ήτανε σαν στόχος αυτό στη ζωή μου. Με την πολύ κλασσική έννοια. Αυτό που μου έλειπε από παιδί. Με έναν τρόπο ήξερα και δεν ήξερα, αλλά αυτό που… επειδή πολύ γρήγορα ήρθανε στη ζωή μου άνθρωποι, και ευτυχώς πνευματικοί άνθρωποι. Δηλαδή σε μικρή ηλικία γνώρισα την πνευματική ζωή, όσο μπορώ και μου επιτρέπεται να πω. Αργότερα μπήκαν άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου, οι οποίοι καλλιέργησαν την αυτοεκτίμησή μου. Ερχόταν πάντα σε ένα δύσκολο συμβάν. Ερχόταν και ήταν όλο αυτό λυτρωτικό. Και ήμουν όμως συνειδητά μέσα σε ένα πλαίσιο οικογένειας, δηλαδή, πιθανόν αν δεν είχα αυτή την έλλειψη από μικρή, να μην ήμουν και 26 χρόνια σε μια οικογένεια. Δεν ξέρω. Πραγματικά, η ζωή δεν είναι κάτι το οποίο είναι, λες «αύριο θα γίνει αυτό, σήμερα θα γίνει αυτό». Το λες, αλλά δεν γίνεται. Πριν 22 χρόνια έκανα την κόρη μου, 26 χρόνια έμεινα με τον σύντροφό μου. Ναι, θεωρώ ότι έκανα γρήγορα οικογένεια», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια μίλησε για τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της, ξεχωρίζοντας τον θάνατο της μητέρας της κι αργότερα του συντρόφου της. Όπως ανέφερε, η απώλεια της μητέρας της ήταν ξαφνική και χρειάστηκε χρόνος για να συμφιλιωθεί με όσα ένιωθε, ενώ για τον σύντροφό της μίλησε για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κυρίως λόγω του παιδιού της.

«Ήταν δύσκολη στιγμή όταν έφυγε η μητέρα μου, ήταν αδιαχείριστο γιατί έφυγε ξαφνικά, χρειάστηκε χρόνος να συγχωρήσω τον εαυτό μου για πράγματα που δεν είχα κάνει. Δυσάρεστο εννοείται ήταν όταν πέθανε και ο σύντροφός μου… Για πάρα πολλούς λόγους και κυρίως για το παιδί μου. Ευχάριστες στιγμές ήταν ο ερχομός της κόρης μου και η αποδοχή αυτών των ανθρώπων που εγώ ήθελα επαγγελματικά να έχω, η πνευματική μου καλλιέργεια… Έχω ψυχραιμία στις απώλειες, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η ζωή είναι τώρα, τούτη τη στιγμή», συμπλήρωσε η Βερόνικα Αργέντζη.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση Οι Ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή με τον Δημήτρη Ραφαήλο και τον Θάνο Τριανταφύλλου στο Παλαιό Πανεπιστήμιο.

