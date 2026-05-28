Σε μια σημαντική εξέλιξη, το Axios αποκαλύπτει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία πλέον βρίσκεται στο στάδιο της πολιτικής έγκρισης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή αποκάλυψαν ότι οι συνομιλίες έγιναν μέσω παρασκηνιακών διαύλων και με τη συνδρομή περιφερειακών μεσολαβητών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν σχεδόν οριστικοποιηθεί μέχρι την Τρίτη, η τελική έγκριση από τις ηγεσίες ήταν ακόμη απαραίτητη. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Τραμπ, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να εξετάσει τη συμφωνία, προτού αποφασίσει αν θα την υπογράψει. Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πρόοδο αυτή.

Σε αναμονή ο πλανήτης για επιβεβαίωση από ΗΠΑ – Ιράν

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα η Δέσποινα Μανδελενάκη, παρότι πριν από λίγες ώρες μιλούσαμε για τις σημερινές πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ιραν, τώρα πληροφορούμαστε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία ενός μνημονίου κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Υπενθύμισε πάντως είναι η πολλοστή φορά που ακούμε πώς κοντεύουν να συμφωνήσουν ότι θα ελευθερωθεί το Ορμούζ, θα απομακρυνθούν οι Αμερικανοί και θα δώσει το Ιράν το ουράνιο.

Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε παραδεχθεί όμως κάποια από τις δύο πλευρές ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, ούτε ο Χαμενεϊ με αποτέλεσμα ο πλανήτης να περιμένει με κομμένη την ανάσα.