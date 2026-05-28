Axios: Κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!

Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 20:55 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή στα γενέθλιά της
28.05.26 , 20:35 Axios: Κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!
28.05.26 , 20:25 Πώς έδρασαν οι πιστολέρο που άνοιξαν πυρ στην «καρδιά» της Πατησίων
28.05.26 , 20:23 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Μπέρδεψε την Ελένη Μενεγάκη με τη Φαίη Σκορδά!
28.05.26 , 20:07 ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών στην εφορία
28.05.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Χάρης έλυσε τον τελικό γρίφο - Εσύ μπορείς;
28.05.26 , 19:32 Βερόνικα Αργέντζη: «Η απώλεια του συντρόφου μου ήταν μια δύσκολη στιγμή»
28.05.26 , 19:24 Έως τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά παιδί
28.05.26 , 19:01 Πρώτη φορά στο Cash or Trash έρχονται ιστορικές μετοχές του 1882!
28.05.26 , 18:47 Cash or Trash: Η Βισβίκη θέλει το gift machine για το νέο γραφείο
28.05.26 , 18:34 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ανέβασε εικόνες από την καθημερινότητά του
28.05.26 , 18:25 Δένδιας: Υπάρχει απειλή και μας την υπενθυμίζουν οι «απέναντι»
28.05.26 , 18:18 Σέρρες: Δίωξη στην 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού
28.05.26 , 18:07 Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
28.05.26 , 17:22 Επίθεση Καρυστιανού στον Τσίπρα: «Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο»
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
MasterChef: Η επική γκάφα του Ανδρέα και ο «συνεργός», Πέτρος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 28.05.26, 19:11
Νέες πληροφορίες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία, υπό έγκριση του Προέδρου Τραμπ.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών για εκεχειρία και διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Οι διαπραγματεύσεις έγιναν μέσω παρασκηνιακών διαύλων και περιφερειακών μεσολαβητών.
  • Ο Τραμπ ζήτησε χρόνο για να εξετάσει τη συμφωνία, ενώ το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πρόοδο.
  • Ο πλανήτης αναμένει επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές.

Σε μια σημαντική εξέλιξη, το Axios αποκαλύπτει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία πλέον βρίσκεται στο στάδιο της πολιτικής έγκρισης από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αλαλούμ με το σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή αποκάλυψαν ότι οι συνομιλίες έγιναν μέσω παρασκηνιακών διαύλων και με τη συνδρομή περιφερειακών μεσολαβητών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο κόκκινο οι σχέσεις Ιράν – ΗΠΑ: Ανταλλαγή επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ

Παρά το γεγονός ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν σχεδόν οριστικοποιηθεί μέχρι την Τρίτη, η τελική έγκριση από τις ηγεσίες ήταν ακόμη απαραίτητη. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Τραμπ, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να εξετάσει τη συμφωνία, προτού αποφασίσει αν θα την υπογράψει. Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πρόοδο αυτή.

Τι γίνεται με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Αλλεπάλληλες εξετάσεις

Σε αναμονή ο πλανήτης για επιβεβαίωση από ΗΠΑ – Ιράν  

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα η  Δέσποινα Μανδελενάκη, παρότι πριν από λίγες ώρες μιλούσαμε για τις σημερινές πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ιραν, τώρα πληροφορούμαστε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία ενός μνημονίου κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. 

Υπενθύμισε πάντως είναι η πολλοστή φορά που ακούμε πώς κοντεύουν να συμφωνήσουν ότι θα ελευθερωθεί το Ορμούζ, θα απομακρυνθούν οι Αμερικανοί και θα δώσει το Ιράν το ουράνιο. 

Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε παραδεχθεί όμως κάποια από τις δύο πλευρές ότι  μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, ούτε ο Χαμενεϊ με αποτέλεσμα ο  πλανήτης να περιμένει με κομμένη την ανάσα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top