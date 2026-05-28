Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ανέβασε εικόνες από την καθημερινότητά του

Ο σούπερ σταρ του NBA ανέβασε φωτογραφίες όπου περνά χρόνο με τα παιδιά του

Το κλείσιμο της μπασκετικής σεζόν φαίνεται πως απολαμβάνει αυτές τις μέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια σειρά από στιγμές από την καθημερινότητά του.

Στην ανάρτησή του φυσικά, δίνει έμφαση στην οικογένεια αλλά και στο πάθος του για το μπάσκετ.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο σούπερ σταρ του NBA ανέβασε φωτογραφίες όπου περνά χρόνο με τα παιδιά του, με τα οποία μάλιστα παίζει μπάσκετ. Τα μικρά θέλουν να μοιάσουν στον μπαμπά τους.

Παράλληλα, σε άλλες εικόνες, εμφανίζεται να ποζάρει μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη. Συνάντηση κορυφής όπως θα έλεγαν πολλοί, καθώς πρόκειται για δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού αθλήματος.

Στο ίδιο φωτογραφικό άλμπουμ ξεχωρίζει και η παρουσία του Αλπερέν Σενγκούν, του Τούρκου NBA παίκτη των Houston Rockets, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της λίγκας. Ο  Σενγκούν είναι νωστός για το δημιουργικό του παιχνίδι κάτω απ' την μπασκέτα, το εξαιρετικό passing game για τη θέση του σέντερ και την ικανότητά του να επηρεάζει τον ρυθμό του αγώνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνόδευσε τις ανάρτησή του με τη λιτή φράση: «Life lately».

Ο Greek Freak είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς, εκτός από θρύλος του μπάσκετ. Δες την ανάρτηση:

 

