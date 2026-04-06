Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι σχέσεις του Γιάννη με την ομάδα του, βρίσκονται σε οριακό σημείο

Εδώ και αρκετές ημέρες, ένα από τα ζητήματα που απασχολούν όλόκληρο το NBA είναι η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την ομάδα του. Ο διεθνής άσος, έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του, αλλά οι Μπακς τον πιέζουν να μην πάρει μέρος στα παιχνίδια, σε μία συνθήκη τόσο πρωτόγνωρη, που έχει προκαλέσει παρέμβαση και έρευνα από την διοργανώτρια αρχή.

Σε δηλώσεις που έκανε στην Milwaukee Journal Sentinel ο Έλληνας σούπερ-σταρ, έκανε αναφορά στη σχέση του με την ομάδα του Μιλγουόκι, στις φήμες για μεταγραφή, αλλά και στην οικογένεια του, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στα μελλοντικά του σχέδια.

Αναλυτικά, ο Γιάννης, είπε ότι νιώθει έτοιμος να παίξει, αλλά οι Μιλκουόκι Μπακς τον κρατούν εκτός, μετά τον τραυματισμό στο γόνατο (δεν παίζει από 15 Μαρτίου). Αυτό έίναι κάτι που τον έχει ενοχλήσει πολύ, λέγοντας ότι το να του λένε να μην αγωνιστεί είναι «σαν χαστούκι».

Γιάννης - Bucks, μια ιστορία αγάπης που βαδίζει στο τέλος της (;)

Για το θέμα της ανταλλαγής του, τονίζει ότι ήταν μια χρονιά γεμάτη αβεβαιότητα και φήμες, στο κομμάτι της πιθανής ανταλλαγής. Επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν συζητήσεις, κάτι που σίγουρα επηρέασε την κατάσταση.

Για το αν χρειάζεται έρευνα στο θέμα της διαθεσιμότητάς του, δεν έχει πρόβλημα να γίνει, δείχνοντας πόσο περίεργη είναι η κατάσταση (παίκτης να θέλει να παίξει και η ομάδα να τον περιορίζει).

Όπως πάντα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έδωσε μεγάλη έμφαση στην οικογένεια, λέγοντας ότι δεν θέλει η δουλειά του να επηρεάζει τα παιδιά του και ότι είναι σημαντικό για αυτόν να παίζει με τον αδερφό του. Παραδέχτηκε επίσης ότι τον τελευταίο καιρό, τον έχει δυσκολέψει η απόσταση από την οικογένεια.

Η οικογένεια, παίζει σημαντικό ρόλο στα επαγγελματικά βήματα του Γιάννη

Τέλος, επανέλαβε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με πιθανή μετακίνησή του στο τέλος της σεζόν, δεν γνωρίζει πού οδηγείται η κατάσταση, και ξεκαθάρισε πως θέλει να ζει «μια φυσιολογική ζωή» κάτι που, όπως είπε, του προσφέρει το Μιλγουόκι, σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Είναι φανερό ότι στο σίριαλ "Αντετοκούνμπο - Μπακς", θα υπάρξουν πολλά ακόμα επεισόδια και το καλοκαίρι θα είναι 'καυτό", καθώς ο Έλληνας άσος θα μπαίνει στον τελευταίο χχρόνο του συμβολαίου του, και όλες οι ομάδες του NBA θα θέλουν να τον αποκτήσουν.