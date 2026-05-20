Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Δε λειτουργούσε η κόκκινη σήμανση στο φανάρι των θυμάτων

20.05.26 , 23:05 Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα (20/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο οδηγός της BMW αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο που σκότωσε μητέρα και κόρη.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημα των θυμάτων επιχείρησε να στρίψει αριστερά και εμβολίστηκε από την BMW που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
  • Η κόκκινη σήμανση στο φανάρι των θυμάτων δεν λειτουργούσε, ενώ δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο οδηγός πέρασε με κόκκινο.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει απαγορευτεί να οδηγεί και να βγει από τη χώρα, υποχρεούται να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα.
  • Η οικογένεια των θυμάτων ζει ξανά τον πόνο από την απώλεια, καθώς είχαν χάσει και τον πατέρα της Αρμονίας σε παρόμοιο τροχαίο.

Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου στη Ρόδο, που εμβόλισε και παρέσυρε όχημα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει την οργή της οικογένειας των θυμάτων, που σήμερα αποχαιρέτησαν τις δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Τροχαίας, το δυστύχημα έγινε ως εξής: Η BMW κινούνταν προς μια κατεύθυνση. Το όχημα των θυμάτων από την αντίθετη κατεύθυνση επιχείρησε να στρίψει αριστερά και να περάσει στον απέναντι δρόμο. Η BMW έπεσε πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα, σύρθηκε για 52 μέτρα.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στο φανάρι των θυμάτων η κόκκινη σήμανση δεν λειτουργούσε, μόνο η πράσινη και η πορτοκαλί.
Στο ίδιο σημείο το κρεμαστό φανάρι λειτουργούσε κανονικά.

Ο οδηγός υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν παραβίασε σηματοδότη, ωστόσο δύο Γερμανοί αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι τον είδαν να περνάει με κόκκινο.

Η οικογένεια και οι φίλοι ζουν ξανά αυτό που είχαν βιώσει πριν από χρόνια, τότε που είχε χαθεί και ο πατέρας της Αρμονίας με ακριβώς ίδιο τρόπο· έφυγε σε τροχαίο.

Ο οδηγός της BMW στη Ρόδο επέστρεψε σπίτι του και η Μαρία με την Αρμονία, η μητέρα με την κόρη της, οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία.

Τον άφησαν ελεύθερο με εγγύηση 50.000 ευρώ, του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης, του απαγόρευσαν να πιάσει ξανά τιμόνι, να ασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα, ενώ δεν μπορεί να βγει από τη χώρα και υποχρεούται να δίνει το «παρών» δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο δικηγόρος των θυμάτων, Δημήτρης Βερβερης, μιλά στο Star: «Έκριναν ότι καταλύεται η οποιαδήποτε επικινδυνότητα. Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν κρίνεται η ενοχή ή η αθωότητα ενός κατηγορούμενου. Κρίνεται αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για όρους ή κίνδυνος φυγής και τέλεσης νέων αδικημάτων». 

