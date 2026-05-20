Αστυνομικοί συνέλαβαν μπροστά στην κάμερα του STAR οδηγό ταξί, ο οποίος με πειραγμένο ταξίμετρο έκλεβε τουρίστες επιβάτες. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Βαγγέλη Γκούμα.

Ο συγκεκριμένος οδηγός, με κάλυμμα ένα πανάκι, είχε κρύψει το ταξίμετρό του και ενώ η μίσθωση ήταν επτάμισι ευρώ, ζήτησε και εισέπραξε το ποσό των δεκαπέντε ευρώ από αλλοδαπό.

Ήταν δώδεκα το μεσημέρι. Ο οδηγός ταξί συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής, όχι μόνο να κλέβει τουρίστα επιβάτη, αλλά και να έχει παρέμβει στη μηχανή έκδοσης αποδείξεων.

«Είχε σπάσει τη σφραγίδα ο οδηγός ταξί για να μην κόβει αποδείξεις»

Ο οδηγός είχε σπάσει τη σφράγιση της ταμειακής μηχανής, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται η απόδειξη.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν τον οδηγό ταξί, ο οποίος είχε πειράξει το ταξίμετρο και έκλεβε τον τουρίστα που είχε πάρει κούρσα.

Το STAR αποκαλύπτει ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών για τη σύλληψη παραβατών οδηγών ταξί.

Αστυνομικός της Τροχαίας λέει συγκεκριμένα: «Είναι συμβατικές μηχανές με πολιτική περιβολή και αν διαπιστώσουμε κάποια παράβαση κάνουμε τον έλεγχο και ακολουθούν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν στολή».

Το κινητό... ταξίμετρο

Ο τουρίστας, ο οποίος κάθεται στο πίσω κάθισμα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει ταξίμετρο αλλά ένα απλό κινητό τηλέφωνο, που έχει μια εφαρμογή που μοιάζει με ταξίμετρο. Την ίδια στιγμή ο οδηγός ταξί μπορεί να του βάλει και διπλή ταρίφα.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εύκολα γιατί στο σημείο όπου βρίσκεται το ταξίμετρο συνήθως η ένδειξη καλύπτεται από τον λεβιέ ταχυτήτων.

Χθες συνελήφθη άλλος οδηγός ταξί που είχε χρεώσει επιβάτη σαράντα πέντε ευρώ, χωρίς απόδειξη, για μια κούρσα από το Μοναστηράκι στον Πειραιά.