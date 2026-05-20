Οδηγός ταξί συνελήφθη μπροστά στην κάμερα του STAR με πειραγμένο ταξίμετρο

«Είχε σπάσει τη σφραγίδα για να μην κόβει αποδείξεις»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 23:24 Από τον μυστικό γάμο… κατευθείαν στο γυμναστήριο η Αθηνά Οικονομάκου
20.05.26 , 23:17 MasterChef 10: Ποιος θα κερδίσει το Έπαθλο των 20.000 ευρώ;
20.05.26 , 23:08 MasterChef 2026-Φίλιπ vs Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
20.05.26 , 23:05 Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο
20.05.26 , 23:00 MasterChef 2026-Πάνος vs Πέτρος: Ποιος είχε το καλύτερο πιάτο;
20.05.26 , 22:55 Διαδικτυακή Απάτη Που Αδειάζει Λογαριασμούς Με Ψεύτικο Έμβασμα 6.500 Ευρώ
20.05.26 , 22:49 Οδηγός ταξί συνελήφθη μπροστά στην κάμερα του STAR με πειραγμένο ταξίμετρο
20.05.26 , 22:39 MasterChef 2026-Χρήστος vs Wasan: Ποια προσπάθεια πέρασε στην επόμενη φάση
20.05.26 , 22:22 Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της
20.05.26 , 22:14 Hippocratic Cancer Research Foundation: «Εκεί όπου το Φως γίνεται Ελπίδα»
20.05.26 , 21:49 Επιβεβαίωση Ρεπορτάζ Star: Τι Δείχνει Το Πόρισμα Για Το Drone - Καμικάζι
20.05.26 , 21:35 Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
20.05.26 , 21:34 Το Νέο Επιτελείο Του Αλέξη Τσίπρα
20.05.26 , 21:23 MasterChef 2026: 2η μέρα Silver Week: Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία;
20.05.26 , 21:11 Θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά «βλέπει» η Αθήνα
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα (20/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οδηγός ταξί συνελήφθη από την Τροχαία Αττικής με πειραγμένο ταξίμετρο, κλέβοντας τουρίστες.
  • Ζήτησε 15 ευρώ για διαδρομή που κόστιζε 7,5 ευρώ, χωρίς να εκδίδει αποδείξεις.
  • Είχε σπάσει τη σφράγιση της ταμειακής μηχανής για να μην κόβει αποδείξεις.
  • Η αστυνομία έχει συστήσει ειδική ομάδα για τη σύλληψη παραβατών οδηγών ταξί.
  • Συνελήφθη και άλλος οδηγός που χρέωσε 45 ευρώ χωρίς απόδειξη για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά.

Αστυνομικοί συνέλαβαν μπροστά στην κάμερα του STAR οδηγό ταξί, ο οποίος με πειραγμένο ταξίμετρο έκλεβε τουρίστες επιβάτες. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Βαγγέλη Γκούμα. 

Ο συγκεκριμένος οδηγός, με κάλυμμα ένα πανάκι, είχε κρύψει το ταξίμετρό του και ενώ η μίσθωση ήταν επτάμισι ευρώ, ζήτησε και εισέπραξε το ποσό των δεκαπέντε ευρώ από αλλοδαπό.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

Ήταν δώδεκα το μεσημέρι. Ο οδηγός ταξί συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής, όχι μόνο να κλέβει τουρίστα επιβάτη, αλλά και να έχει παρέμβει στη μηχανή έκδοσης αποδείξεων.

«Είχε σπάσει τη σφραγίδα ο οδηγός ταξί για να μην κόβει αποδείξεις»

«Είχε σπάσει τη σφραγίδα ο οδηγός ταξί για να μην κόβει αποδείξεις»

Ο οδηγός είχε σπάσει τη σφράγιση της ταμειακής μηχανής, με αποτέλεσμα να μην εκδίδεται η απόδειξη.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν τον οδηγό ταξί, ο οποίος είχε πειράξει το ταξίμετρο και έκλεβε τον τουρίστα που είχε πάρει κούρσα.
Το STAR αποκαλύπτει ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών για τη σύλληψη παραβατών οδηγών ταξί.

Οδηγός ταξί συνελήφθη μπροστά στην κάμερα του STAR με πειραγμένο ταξίμετρο

Αστυνομικός της Τροχαίας λέει συγκεκριμένα: «Είναι συμβατικές μηχανές με πολιτική περιβολή και αν διαπιστώσουμε κάποια παράβαση κάνουμε τον έλεγχο και ακολουθούν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν στολή». 

 

Αγία Βαρβάρα: «Έπνιγε» οδηγούς ταξί με τη ζώνη ασφαλείας και τους λήστευε

Το κινητό... ταξίμετρο 

Το κινητό... ταξίμετρο 

Ο τουρίστας, ο οποίος κάθεται στο πίσω κάθισμα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει ταξίμετρο αλλά ένα απλό κινητό τηλέφωνο, που έχει μια εφαρμογή που μοιάζει με ταξίμετρο. Την ίδια στιγμή ο οδηγός ταξί μπορεί να του βάλει και διπλή ταρίφα.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εύκολα γιατί στο σημείο όπου βρίσκεται το ταξίμετρο συνήθως η ένδειξη καλύπτεται από τον λεβιέ ταχυτήτων.

Χθες συνελήφθη άλλος οδηγός ταξί που είχε χρεώσει επιβάτη σαράντα πέντε ευρώ, χωρίς απόδειξη, για μια κούρσα από το Μοναστηράκι στον Πειραιά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΑΞΙ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
 |
ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top