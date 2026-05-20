Μια Aποστολή Zωής: «Εκεί Όπου Το Φως Γίνεται Ελπίδα»

Το Hippocratic Cancer Research Foundation ανακοινώνει το πρώτο φιλανθρωπικό Gala στην Ελλάδα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Grand Hyatt Athens και, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ανακοινώνει πως η εκδήλωση είναι ήδη sold out.



Σε μια εποχή όπου ο καρκίνος συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, μια νέα, δυναμική πρωτοβουλία έρχεται να φωτίσει τον δρόμο προς την ελπίδα, την καινοτομία και τη ζωή. Το Hippocratic Cancer Research Foundation σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στην ενίσχυση της παγκόσμιας έρευνας για όλες τις μορφές καρκίνου. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, συνδυάζοντας επιστημονική αριστεία, διεθνή συνεργασία και βαθιά ανθρωπιστική αποστολή.

Ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της Ιατρικής, επιστρέφει στην πατρίδα του — εκεί όπου το φως μετατρέπεται σε ελπίδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική εξέλιξη μιας επιτυχημένης πορείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ετήσιες εκδηλώσεις του Ιδρύματος έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας ουσιαστικά την καινοτόμο έρευνα κατά του καρκίνου. Για πρώτη φορά, αυτή η δυναμική αποστολή επιστρέφει στις ρίζες της, στην Ελλάδα.

Υπό την ηγεσία της Ιδρύτριας και Προέδρου, κας Ελένης Παλυβού-Μπούση, Ελληνοαμερικανίδας φιλανθρώπου με σημαντικό έργο διεθνώς, το Ίδρυμα υποστηρίζει πρωτοποριακή έρευνα για τον καρκίνο, με φιλοσοφία «think outside the box», προσφέροντας τη δυνατότητα σε κορυφαίους επιστήμονες και ιατρούς να αναπτύξουν καινοτόμες θεραπείες με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος, Ελένη Παλυβού-Μπούση, αναφέρει: «Ο καρκίνος με έχει αγγίξει προσωπικά από πολύ νεαρή ηλικία. Έχουμε δει να παίρνει μητέρες από τα παιδιά τους, παιδιά από τους γονείς τους και αγαπημένα πρόσωπα από κοντά μας. Οι οικογένειες δεν πρέπει να βιώνουν τέτοιες απώλειες. Τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν χωρίς γονέα. Οι καρδιές δεν πρέπει να κουβαλούν αυτόν τον πόνο. Γι’ αυτό θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά.

Μέσα από τολμηρή, πρωτοποριακή έρευνα, ο Δρ. Λεωνίδας Πλατανιάς και η παγκοσμίως αναγνωρισμένη ομάδα επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας εργάζονται ακούραστα για έναν στόχο: να νικήσουμε τον καρκίνο. Χρειαζόμαστε καρδιές που πιστεύουν, χέρια που προσφέρουν και ανθρώπους πρόθυμους να σταθούν μαζί μας για έναν σπουδαίο σκοπό. Αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία, βασισμένη στη συμπόνια, την αγάπη και την πίστη ότι η αλλαγή είναι εφικτή.»

Στην καρδιά αυτής της αποστολής βρίσκεται ο διεθνώς καταξιωμένος επιστήμονας και ογκολόγος, Δρ. Λεωνίδας Πλατανιάς, μαζί με την εκλεκτή ομάδα του στο Ερευνητικό Κέντρο Robert H. Lurie του Northwestern, των οποίων το πρωτοποριακό έργο συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της έρευνας και της θεραπείας του καρκίνου.

Σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, οι προσπάθειές τους ενισχύουν την ουσιαστική ανταλλαγή γνώσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, εδραιώνοντας μια κοινή δέσμευση για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Η εκδήλωση θα αναδείξει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο ερευνητικό κέντρο, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της ογκολογικής έρευνας. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτόμα επιτεύγματα που επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα στην ογκολογία.

Ο Δρ. Πλατανιάς θα παρουσιάσει το πρωτοποριακό έργο του εργαστηρίου του και τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική του συνεισφορά, προσφέροντας πολύτιμη εικόνα για το μέλλον της αντιμετώπισης του καρκίνου.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η δημοσιογράφος Άννα Σταματιάδου. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια Αναστασία Ζαννή θα χαρίσει μια ξεχωριστή ζωντανή μουσική εμφάνιση, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιώσει και το διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό δίδυμο Nefelopetra.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης ειδική φιλανθρωπική δημοπρασία για την ενίσχυση της έρευνας κατά του καρκίνου. «Ο καρκίνος είναι μια μάχη που μας αφορά όλους. Μέσα από το φως της επιστήμης, μπορούμε να φέρουμε ελπίδα σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση», προσθέτει η κα Μπούση.

Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας καθίσταται δυνατή χάρη στην ανεκτίμητη στήριξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, των χορηγών, των συνεργατών και των αφοσιωμένων υποστηρικτών, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τον πόνο και τη δοκιμασία του καρκίνου.

Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση — είναι μια συμβολική επιστροφή: η επάνοδος του Πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, στις ιερές του ρίζες, στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πνεύμα βαθιάς ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης, το Ίδρυμα εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς ένα ευρύ δίκτυο χορηγών και υποστηρικτών που στηρίζουν ενεργά το όραμα και την αποστολή του.

Ιδιαίτερη μνεία αποδίδεται στους Μεγάλους Ευεργέτες, την Οικογένεια Μπούση και την GPFINANCIAL (Γιώργος Πρασσάς), των οποίων η συμβολή αποτελεί θεμέλιο λίθο της πρωτοβουλίας.

Αντίστοιχα, στους Χρυσούς Χορηγούς συγκαταλέγονται το Κτήμα Παλυβού (Βιολογικοί Αμπελώνες), η Οικογένεια Καρυπίδη, η EFA Group, η Στέλλα – Αλεξία Μαντζάρη, η Οικογένεια Φιλίππου, η Οικογένεια Χατζημηνά, η Οικογένεια Θεοχάρη και ο Όμιλος Mitsis.Επίσης, το Ίδρυμα ευχαριστεί θερμά τον όμιλο TZORTZIS S.A., το Ιατρικό Κέντρο Epicurus, την Alpha Bank, την Kontogiannis Maitre Fleuriste, τη Valiant Shipping S.A., τη NOAM (XXI SIECLE), τη Dimello, τη Ρία και Διαμάντω Μητροπούλου, τη Motor Oil, καθώς και τους Κώστα Μπαρτσώκα και Νάνσυ Μέρφι, των οποίων η στήριξη ενισχύει ουσιαστικά το έργο της διοργάνωσης.

Επιπλέον, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους υποστηρικτές Μελίνα Βιγγοπούλου, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Grand Hyatt – Ισαβέλλα Μαρίνου, Σίσσυ Παπαγεωργίου, David Baldwin Production, Δημήτρη Αθανασά, Μαρία Καλίτση, την Audio Development και Θάνο Σκοπελίτη (F.O.H.) για την πολύτιμη συμβολή τους.



