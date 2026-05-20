BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ο Όμιλος BYD θα δώσει δυναμικό παρών με τις μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο στο Goodwood Festival of Speed 2026. Το πολυεπίπεδο περίπτερο, με συνολική επιφάνεια 2.016 τετραγωνικών μέτρων, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης και θα διαθέτει ειδική «Ζώνη Τεχνολογίας», χώρο επιδείξεων εκτός δρόμου, ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης και κατάστημα αναμνηστικών προϊόντων, καθώς και roof terrace με αποκλειστικές υπηρεσίες φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της premium μάρκας DENZA στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου. Η BYD θα παρουσιάσει επίσης αρκετά σημαντικά νέα μοντέλα για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πολυτελής μάρκα YANGWANG θα παρουσιάσει το εντυπωσιακό SUV U8L και το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, το U9 Xtreme, ενώ ένα από τα supercar της θα συμμετάσχει στη θρυλική ανάβαση του Goodwood (Hillclimb)Στο κέντρο του περιπτέρου θα βρίσκεται μια «Ζώνη Τεχνολογίας» (Tech Zone), όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις προηγμένες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως το V2G (Vehicle-to-Grid), το DM-i (Dual Mode Intelligent plug-in Super Hybrid technology) και, φυσικά, τη νέα τεχνολογία FLASH Charging.

Μέσα από live επιδείξεις, το κοινό θα μπορεί να δει τη μπαταρία Blade Battery 2.0 να φορτίζει από το 10% έως το 70% — προσφέροντας αυτονομία άνω των 220 μιλίων — σε μόλις πέντε λεπτά. Οι νεότεροι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική εμπειρία AI, ενώ οι προσομοιωτές οδήγησης υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις για όλες τις ηλικίες. Την εμπειρία ολοκληρώνουν τα ρομποτικά σκυλιά, προσφέροντας μια ακόμη εντυπωσιακή τεχνολογική παρουσία.