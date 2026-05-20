BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

Επίσημη παρουσίαση της premium μάρκας DENZA

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 21:11 Θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά «βλέπει» η Αθήνα
20.05.26 , 20:54 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
20.05.26 , 20:21 Μάχη Καρυστιανού - Καραχάλιου με μηνήσεις και μεταμεσονύχτια tweets
20.05.26 , 20:08 BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026
20.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο... αλλά ήταν αργά!
20.05.26 , 19:37 Τραμπ στο Ιράν: «Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;»
20.05.26 , 19:07 Cash or Trash: Ο Βαγγέλης έφερε ένα άκρως εντυπωσιακό φωτιστικό
20.05.26 , 19:01 Διάβημα του ΥΠΕΞ για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στους ακτιβιστές
20.05.26 , 18:58 Volvo Cars: Η φιλοσοφία της μάρκας είναι η ασφάλεια
20.05.26 , 18:45 Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
20.05.26 , 18:30 Opel: Παρουσιάζει μια συναρπαστική πρόταση για το διεθνές Rally
20.05.26 , 18:18 Εκδόσεις Πουκαμισάς: Διαδικτυακές παρουσιάσεις για τα νέα σχολικά βιβλία
20.05.26 , 17:50 Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου, στις 12 Ιουνίου
20.05.26 , 17:30 Μπάνια στη Μύκονο ο Αταμάν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση
20.05.26 , 17:24 Αττική Οδός: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με περιπολικό και φορτηγό
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.05.26, 20:08
BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος BYD θα δώσει δυναμικό παρών με τις μάρκες BYD, DENZA και YANGWANG σε ένα εντυπωσιακό περίπτερο στο Goodwood Festival of Speed 2026. Το πολυεπίπεδο περίπτερο, με συνολική επιφάνεια 2.016 τετραγωνικών μέτρων, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης και θα διαθέτει ειδική «Ζώνη Τεχνολογίας», χώρο επιδείξεων εκτός δρόμου, ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης και κατάστημα αναμνηστικών προϊόντων, καθώς και roof terrace με αποκλειστικές υπηρεσίες φιλοξενίας.

BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της premium μάρκας DENZA στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου. Η BYD θα παρουσιάσει επίσης αρκετά σημαντικά νέα μοντέλα για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

 Η πολυτελής μάρκα YANGWANG θα παρουσιάσει το εντυπωσιακό SUV U8L και το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, το U9 Xtreme, ενώ ένα από τα supercar της θα συμμετάσχει στη θρυλική ανάβαση του Goodwood (Hillclimb)Στο κέντρο του περιπτέρου θα βρίσκεται μια «Ζώνη Τεχνολογίας» (Tech Zone), όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις προηγμένες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως το V2G (Vehicle-to-Grid), το DM-i (Dual Mode Intelligent plug-in Super Hybrid technology) και, φυσικά, τη νέα τεχνολογία FLASH Charging.

BYD: Ανεβάζει τον πήχη στο Goodwood Festival of Speed 2026

Μέσα από live επιδείξεις, το κοινό θα μπορεί να δει τη μπαταρία Blade Battery 2.0 να φορτίζει από το 10% έως το 70% — προσφέροντας αυτονομία άνω των 220 μιλίων — σε μόλις πέντε λεπτά. Οι νεότεροι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική εμπειρία AI, ενώ οι προσομοιωτές οδήγησης υπόσχονται δυνατές συγκινήσεις για όλες τις ηλικίες. Την εμπειρία ολοκληρώνουν τα ρομποτικά σκυλιά, προσφέροντας μια ακόμη εντυπωσιακή τεχνολογική παρουσία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 2026
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
DENZA
 |
YANGWANG
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top