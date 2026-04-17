Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Αποκάλυψη: «Με πήγανε μέσα σε ένα σαν κρατητήριο...»

Μια προσωπική κι αγχωτική εμπειρία από παλιότερο ταξίδι της στις ΗΠΑ μοιράστηκε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στο Στούντιο 4, περιγράφοντας πώς λίγο έλειψε να της απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα λόγω λάθους με τη βίζα της.

«Με έχουνε πιάσει εκεί, γιατί είχα βίζα δημοσιογραφική και με ρωτήσανε γιατί ήρθα κι είπα “βόλτα”. Ήθελαν να με γυρίσουνε πίσω! Η βαλίτσα μου έκανε κύκλους γύρω γύρω. Με πήγανε μέσα σε ένα, σαν κρατητήριο ήταν αυτό. Κάθισα εκεί, έκλαιγα. Δηλαδή δεν έχω κάνει… γενικά ξέρετε ότι είμαι πολύ κλαψιάρα. Εκείνη τη φορά όμως τα μάτια μου από το τόσο κλάμα άρχισαν να ξεφλουδίζουν από τη στεναχώρια», περιέγραψε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και πρόσθεσε: «Μου είπανε “ή θα πληρώσεις το εισιτήριο μόνη σου για να μπορέσεις να ξαναρθείς, ή θα στο πληρώσουμε εμείς, αλλά δε θα ξαναρθείς τα επόμενα δέκα χρόνια”».

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια προσπάθησε να εξηγήσει την κατάσταση: «Έκλαιγα, έκλαιγα…Με λυπήθηκε ο Θεός κι αυτοί. Ένα περιοδικό που βρήκα κι είπα “μα, είμαι δημοσιογράφος κι εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα δουλεύουμε ακόμη και στη βόλτα μας. Κοιτάξτε, να το περιοδικό, να ’μαι κι εγώ!”. Έγραφε Νάνσυ, το διαβατήριο Αναστασία… άσ'το».

«Νάνσυ ήθελαν να σε περάσουν. Έναν γνωστό μας τον γύρισαν πίσω», της σχολίασε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Προφανώς πρόκειται για την εποχή που η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ήταν διευθύντρια του περιοδικού DownTown.