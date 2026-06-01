Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο είχε 40χρονος στην Πάτρα, το οποίο μάλιστα «διαφήμιζε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα για τη σύλληψη του επικίνδυνου άνδρα, καθώς κυκλοφορούσε με βαρύ οπλισμό ακόμη και στον δρόμο και μάλιστα πυροβολούσε στον αέρα. Όπως προέκυψε, είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Αυτός είναι ο 40χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του.

Άνετος και προκλητικός ποζάρει με τα όπλα του στα social media. Άλλοτε κρατά καραμπίνες, άλλοτε δείχνει μαχαίρια, σπαθιά και σιδερογροθιές.

Ποζάρει αρματωμένος. Φοράει μάσκες τρόμου για να εντυπωσιάσει τους ακολούθους του.

Οι αναρτήσεις του αμέτρητες.

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, φορούσε full face, κρατούσε όπλα και πόζαρε δίπλα σε χρήματα.

Έδειχνε πάκους με χαρτονομίσματα χιλιάδων ευρώ. Αυτά ήταν μερικά από όσα αναρτούσε μέσα από το σπίτι.

Άλλες φορές έβγαινε στην ταράτσα και πυροβολούσε στον αέρα.

Φαίνεται όμως ότι και στον δρόμο έβγαινε αρματωμένος. Πόζαρε στον φακό λες και έπαιζε σε ταινία δράσης. Άλλοτε κρατούσε τα όπλα του και άλλοτε με μια χατζάρα στο χέρι, έτοιμος για όλα.

Το «βαρύ» παρελθόν του 40χρονου



Ο 40χρονος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν. Είχε απασχολήσει για πρώτη φορά τις Αρχές από την ηλικία των 19 ετών για κλοπή σε κατάστημα. Συνολικά έχει συλληφθεί 12 φορές για κλοπές, διαρρήξεις, απειλές, πυροβολισμούς και υποθέσεις ναρκωτικών.

Είχε μπει στη φυλακή, κάτι για το οποίο παινευόταν στις αναρτήσεις του. Ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Τα βίντεο όμως του 40χρονου δεν τα είδαν μόνο οι ακόλουθοί του, αλλά και οι αστυνομικοί. Εντοπίστηκε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του. Μάλιστα, επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και συνελήφθη.

