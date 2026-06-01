Δούκας: Άνοιξε συζήτηση για κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ - «ΕΛΑΣ» σε δεύτερες εκλογές

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας άνοιξε συζήτηση για πιθανή κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ σε δεύτερες εκλογές.
  • Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί χαμηλούς τόνους, επιμένοντας στην αυτόνομη κάθοδο, ενώ η ΕΛ.Α.Σ δεν ενδιαφέρεται για προκαταβολικές συνεργασίες.
  • Η δήλωση Δούκα περιλαμβάνει και συζήτηση για πιθανό αρχηγό ενός νέου σχήματος.
  • Από αύριο ξεκινά η «Εβδομάδα των Παθών» για τα κόμματα της Αριστεράς, με σημαντικές αποφάσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς θα διαλυθεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αποφασίσει για την αυτόνομη κάθοδό του.

Νέα «φωτιά» στην Κεντροαριστερά άναψαν οι χθεσινές δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την πιθανότητα συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, σε δεύτερες εκλογές. Η Χαριλάου Τρικούπη κρατά χαμηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν η αυτόνομη κάθοδος, ενώ απρόθυμο να μπει στη σχετική συζήτηση εμφανίζεται και το νέο κόμμα Τσίπρα.  

Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις με 2ο το κόμμα Τσίπρα

Η δήλωση του Χάρη Δούκα ακόμα και για την προοπτική κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα σε σενάριο δεύτερων εκλογών άναψε φωτιές, καθώς περιελάμβανε ακόμα και συζήτηση για πιθανό αρχηγό ενός νέου σχήματος.

Δούκας και Χαριλάου Τρικούπη επικοινώνησαν, το ΠΑΣΟΚ επισήμως δε σήκωσε το γάντι, ενώ και ο κ. Δούκας σήμερα διευκρίνισε ότι επαναλαμβάνει τη θέση του για προγραμματικό διάλογο.

Και το κόμμα Τσίπρα πάντως εμφανίζεται αδιάφορο για προκαταβολική συζήτηση συνεργασιών, επιμένοντας ότι σε αυτή τη φάση απευθύνεται στην κοινωνία. 

Ξεκινά η «Εβδομάδα των Παθών» για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Στο μεταξύ, από αύριο ξεκινά η... «Εβδομάδα των Παθών» για τα κόμματα της Αριστεράς.

«Τριγμοί» στο πολιτικό σκηνικό - Σε τροχιά διάλυσης η ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς θα διαλυθεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο καλείται να λάβει υπαρξιακές αποφάσεις για τον τρόπο που θα πορευθεί στις επόμενες εκλογές, καθώς πλέον τίθεται και το ερώτημα αν θα κατέβει αυτόνομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

