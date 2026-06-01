Νέα «φωτιά» στην Κεντροαριστερά άναψαν οι χθεσινές δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την πιθανότητα συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, σε δεύτερες εκλογές. Η Χαριλάου Τρικούπη κρατά χαμηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν η αυτόνομη κάθοδος, ενώ απρόθυμο να μπει στη σχετική συζήτηση εμφανίζεται και το νέο κόμμα Τσίπρα.

Η δήλωση του Χάρη Δούκα ακόμα και για την προοπτική κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα σε σενάριο δεύτερων εκλογών άναψε φωτιές, καθώς περιελάμβανε ακόμα και συζήτηση για πιθανό αρχηγό ενός νέου σχήματος.

Δούκας και Χαριλάου Τρικούπη επικοινώνησαν, το ΠΑΣΟΚ επισήμως δε σήκωσε το γάντι, ενώ και ο κ. Δούκας σήμερα διευκρίνισε ότι επαναλαμβάνει τη θέση του για προγραμματικό διάλογο.

Και το κόμμα Τσίπρα πάντως εμφανίζεται αδιάφορο για προκαταβολική συζήτηση συνεργασιών, επιμένοντας ότι σε αυτή τη φάση απευθύνεται στην κοινωνία.

Ξεκινά η «Εβδομάδα των Παθών» για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Στο μεταξύ, από αύριο ξεκινά η... «Εβδομάδα των Παθών» για τα κόμματα της Αριστεράς.

Η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς θα διαλυθεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο καλείται να λάβει υπαρξιακές αποφάσεις για τον τρόπο που θα πορευθεί στις επόμενες εκλογές, καθώς πλέον τίθεται και το ερώτημα αν θα κατέβει αυτόνομα.