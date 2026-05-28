Εκνευρισμό έχουν προκαλέσει στο ΠΑΣΟΚ οι πρώτες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν την ΕΛΑΣ να περνάει στη δεύτερη θέση με το «καλημέρα».

Οι δημοσκοπήσεις που προκάλεσαν εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, μέχρι στιγμής έχουμε δει δύο έρευνες οι οποίες δείχνουν τον κ. Τσίπρα δεύτερο: Αυτή της Interview για το Politic.gr και αυτή της Real Polls για το Protagon. Σύμφωνα με πληροφορίες έρχονται και άλλες από αύριο που επίσης δε θα εμφανίζουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, οπότε αυτό δημιουργεί έναν επιπρόσθετο εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία πλέον «σηκώνει το γάντι» και στρέφεται εναντίον των εταιριών.

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης-μέσω ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ-εξωτερίκευσε αυτόν τον εκνευρισμό, θέτοντας ερωτήματα για τη μεγάλη διαφορά των ερευνών μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ -μια μονάδα στη μια έρευνα, οχτώ μονάδες στην άλλη.

Και μάλιστα θέτει ειδικά ερωτήματα για μια από τις εταιρίες της και τη σχέση του επικεφαλής της με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος. Τι λέει παρασκηνιακά ο κ. Ανδρουλάκης: ότι γίνεται μια προσπάθεια να «κοντύνει» το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν είναι τόσο «βολικός» αντίπαλος όσο ο κ. Τσίπρας για τη ΝΔ.

Αλλά και βολές Μαξίμου κατά ΠΑΣΟΚ για σενάρια διακυβέρνησης ΝΔ – Τσίπρα!

Από την άλλη και το Μαξίμου έχει «βάλει σημάδι» το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγγέλλει σενάρια μετεκλογικής συγκυβέρνησης της ΝΔ με το κόμμα Τσίπρα. «Και ακόμα δεν έχουν σφίξει οι ζέστες», είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις καταγγελίες που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.