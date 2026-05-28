Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις με 2ο το κόμμα Τσίπρα

Αλλά και βολές Μαξίμου κατά ΠΑΣΟΚ για σενάρια διακυβέρνησης ΝΔ - Τσίπρα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 22:42 Tο καλύτερο σνακ για movie night έχει ένα υλικό!
28.05.26 , 22:28 Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις με 2ο το κόμμα Τσίπρα
28.05.26 , 22:21 Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro - Απολαμβάνει τη θάλασσα
28.05.26 , 22:02 MasterChef 2026: Ένταση στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας - Τι συνέβη;
28.05.26 , 21:51 Άννα Πρέλεβιτς: Η συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο του γάμου της
28.05.26 , 21:50 MasterChef: «Μία αποχώρηση πριν τη Μητέρα των Μαχών»
28.05.26 , 21:28 Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη
28.05.26 , 21:24 Ποιοι βουλευτές είναι με το «ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα
28.05.26 , 21:20 Γιολάντα Καλογεροπούλου για Στ. Σβήγκο: «Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου»
28.05.26 , 20:55 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η εμφάνιση - υπερπαραγωγή στα γενέθλιά της
28.05.26 , 20:35 Axios: Κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!
28.05.26 , 20:32 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Bαρύ» κατηγορητήριο για τους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα
28.05.26 , 20:25 Πώς έδρασαν οι πιστολέρο που άνοιξαν πυρ στην «καρδιά» της Πατησίων
28.05.26 , 20:23 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Μπέρδεψε την Ελένη Μενεγάκη με τη Φαίη Σκορδά!
28.05.26 , 20:07 ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών στην εφορία
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Κηδεία Μαστροκώστα: Ξέσπασαν σε κλάματα τα αδέλφια της, Φώφη και Δημήτρης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Οργή στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις με δεύτερο το κόμμα Τσίπρα (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ λόγω δημοσκοπήσεων που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, πίσω από τη ΝΔ.
  • Δύο έρευνες (Interview και Real Polls) δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει ανησυχίες για τις διαφορές στις δημοσκοπήσεις και τη σχέση εταιριών με τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Το Μαξίμου επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας σενάρια μετεκλογικής συγκυβέρνησης ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η κατάσταση αναμένεται να κλιμακωθεί καθώς έρχονται νέες δημοσκοπήσεις.

Εκνευρισμό έχουν προκαλέσει στο ΠΑΣΟΚ οι πρώτες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν την ΕΛΑΣ να περνάει στη δεύτερη θέση με το «καλημέρα». 

Οι δημοσκοπήσεις που προκάλεσαν εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ

Οι δημοσκοπήσεις που προκάλεσαν εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ   

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, μέχρι στιγμής έχουμε δει δύο έρευνες οι οποίες δείχνουν τον κ. Τσίπρα δεύτερο: Αυτή της Interview για το Politic.gr και αυτή της Real Polls για το Protagon. Σύμφωνα με πληροφορίες έρχονται και άλλες από αύριο που επίσης δε θα εμφανίζουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, οπότε αυτό δημιουργεί έναν επιπρόσθετο εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία πλέον «σηκώνει το γάντι»  και στρέφεται εναντίον των εταιριών. 

Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης-μέσω ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ-εξωτερίκευσε αυτόν τον εκνευρισμό, θέτοντας ερωτήματα για τη μεγάλη διαφορά των ερευνών μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ -μια μονάδα στη μια έρευνα, οχτώ μονάδες στην άλλη. 

Πολιτική σύγκρουση με φόντο ακίνητο του Ανδρουλάκη

Και μάλιστα θέτει ειδικά ερωτήματα για μια από τις εταιρίες της και τη σχέση του επικεφαλής της με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Τσίπρας ήταν πρόεδρος. Τι λέει παρασκηνιακά ο κ. Ανδρουλάκης: ότι γίνεται μια προσπάθεια να «κοντύνει» το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν είναι τόσο «βολικός» αντίπαλος όσο ο κ. Τσίπρας για τη ΝΔ. 

Αλλά και βολές Μαξίμου κατά ΠΑΣΟΚ για σενάρια διακυβέρνησης ΝΔ – Τσίπρα!  

Από την άλλη και το Μαξίμου έχει «βάλει σημάδι» το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγγέλλει σενάρια μετεκλογικής συγκυβέρνησης της ΝΔ με το κόμμα Τσίπρα. «Και ακόμα δεν έχουν σφίξει οι ζέστες», είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης  για τις καταγγελίες που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΠΑΣΟΚ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top