Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro - Απολαμβάνει τη θάλασσα

Πιο εντυπωσιακή από ποτέ η ηθοποιός

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο του Maestro, που θα προβληθεί το 2026.
  • Η ηθοποιός απολαμβάνει τη θάλασσα στους Παξούς, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα.
  • Έχει ανεβάσει φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram, από πρόσφατη εξόρμηση στην παραλία.
  • Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν επίσης στην Αθήνα και στη Βουδαπέστη.
  • Ο φωτογράφος των αναρτήσεων είναι ο Κοσμάς Κουμαριανός.

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram, από εξόρμησή της σε παραλία, μετά το τέλος των γυρισμάτων για τον 4ου κύκλο του Maestro, που αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026.

Κλέλια Ανδριολάτου: Μαυρισμένη και με αναλογίες μοντέλου σε σκάφος

Η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει περάσει μεγάλο μέρος του τελευταίου διαστήματος στους Παξούς, όπου γίνονται τα γυρίσματα της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η παραγωγή την έχει φέρει αρκετές φορές στο νησί του Ιονίου, καθώς εκεί ολοκληρώνονται οι σκηνές της νέας σεζόν.

Κλέλια Ανδριολάτου: Τέλος τα γυρίσματα του Maestro - Απολαμβάνει τη θάλασσα

Στην ίδια περίοδο, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε επισκεφθεί και τους Αντίπαξους, ανεβάζοντας φωτογραφία και βίντεο. Οι νέες αναρτήσεις της φαίνεται να προέρχονται από την ίδια έξοδο, αφού το τοπίο και τα χρώματα της παραλίας είναι ίδια με εκείνα των προηγούμενων στιγμιότυπων.

Η ίδια ανέφερε στις φωτογραφίες και στα stories της ότι ο φωτογράφος του υλικού που δημοσίευσε στο Instagram είναι ο Κοσμάς Κουμαριανός.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestro ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα έγιναν και ορισμένες σκηνές στη Βουδαπέστη.

