Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram, από εξόρμησή της σε παραλία, μετά το τέλος των γυρισμάτων για τον 4ου κύκλο του Maestro, που αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει περάσει μεγάλο μέρος του τελευταίου διαστήματος στους Παξούς, όπου γίνονται τα γυρίσματα της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Η παραγωγή την έχει φέρει αρκετές φορές στο νησί του Ιονίου, καθώς εκεί ολοκληρώνονται οι σκηνές της νέας σεζόν.

Στην ίδια περίοδο, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε επισκεφθεί και τους Αντίπαξους, ανεβάζοντας φωτογραφία και βίντεο. Οι νέες αναρτήσεις της φαίνεται να προέρχονται από την ίδια έξοδο, αφού το τοπίο και τα χρώματα της παραλίας είναι ίδια με εκείνα των προηγούμενων στιγμιότυπων.

Η ίδια ανέφερε στις φωτογραφίες και στα stories της ότι ο φωτογράφος του υλικού που δημοσίευσε στο Instagram είναι ο Κοσμάς Κουμαριανός.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestro ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα έγιναν και ορισμένες σκηνές στη Βουδαπέστη.