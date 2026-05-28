Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη δοκιμασία, τα μέλη της μπλε μπριγάδας του MasterChef 2026 συζήτησαν για τα πιάτα που θα παρουσιάσουν, με το καβούρι να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Αρχικά, προτείνεται η λύση του μπλανσαρίσματος για όλα τα καβούρια, ώστε ένα μέρος τους να γίνει κροκέτα για το τηγανητό στάδιο και το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί σε μια κρύα σαλάτα. Ο Ανδρέας φέρνει στο τραπέζι μια εναλλακτική ιδέα, προτείνοντας να φτιάξουν μια πηχτή σούπα μπουγιαμπές, όπου το μισό κρέας θα κρατηθεί για την κροκέτα και το άλλο μισό θα σερβιριστεί μέσα στο κεφάλι του καβουριού. Η ιδέα αυτή, που συνοδεύεται από μαγιονέζα ρουί, ζωμό από μικρά ψάρια και ένα γρήγορο σπιτικό ψωμί που είναι έτοιμο σε τριάντα λεπτά, γίνεται αμέσως αποδεκτή από την ομάδα, κάνοντας τον δημιουργό της να νιώσει ότι οι «Μπλε» τον εμπιστεύονται περισσότερο από την κόκκινη ομάδα.

MasterChef 2026: Ο Μιχάλης αγχώθηκε με το μενού μιας και δεν είχαν καταλήξει στο μενού

Στη συνέχεια, εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις για την κροκέτα, καθώς υπάρχει η σιγουριά ότι κι η αντίπαλη μπριγάδα θα επιλέξει την ίδια παρασκευή επειδή το καβούρι δεν έχει πολύ ψαχνό κι απαιτεί βαθύ τηγάνισμα. Παρά την πρόταση για κάτι πιο δημιουργικό με λιγότερα συνοδευτικά στοιχεία, η ομάδα αποφασίζει να προχωρήσει με τις βασικές της επιλογές χωρίς περιττές γαρνιτούρες. Όταν η κουβέντα περνάει στο μαγειρευτό πιάτο, προκρίνεται η λύση του πλακί, με τα μέλη να συμφωνούν ότι θα βρουν τις λεπτομέρειες αργότερα.

Η ένταση αρχίζει να ανεβαίνει όταν προτείνεται το σαβόρο για το τηγανητό ψάρι. Ο Ανδρέας αντιδράει επειδή δε γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτή η παρασκευή, γεγονός που προκαλεί μια μικρή έκρηξη και σύγχυση ανάμεσά τους. Με τον χρόνο να πιέζει, καθώς απομένει μόλις ενάμισι λεπτό, εκφράζεται η ανησυχία ότι δεν έχουν οργανωθεί σωστά κι ότι απλώς επέλεξαν τρία ονόματα πιάτων χωρίς συγκεκριμένο πλάνο.

MasterChef 2026: Ο Πέτρος είχε ένσταση με τις προτάσεις του Μιχάλη

«Πέτρο, δεν χρειάζεται να γράψεις τι θα έχει μέσα. Γράψε πλακί και τελείωσε», είπε ο αρχηγός Μιχάλης στον Πέτρο που δυσανασχετεί. «Δεν έχουμε βρει τι πιάτα θα κάνουμε. Απλά είπαμε τρία ονόματα κι ό,τι βγει. Δεν ξέρω, το πλακί ας πούμε τι είναι;», αποκρίθηκε ο διαγωνιζόμενος.

Παρά την προσπάθεια να εξηγηθούν γρήγορα τα υλικά του πλακί, όπως η πατάτα, η ντομάτα, το κρεμμύδι και το σκόρδο, γίνεται σαφές ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για την ανάλυση ολόκληρης της συνταγής.

«Η συνεννόηση δεν είναι το δυνατό μας στοιχείο από ό,τι φαίνεται... εντάξει, αναμενόμενο, δεν είναι ότι το βρήκαμε και ποτέ. Δουλεύουμε πολύ καλά μετά, αλλά την ώρα του συμβουλίου πάντα γίνεται ένας χαμός», σχολίασε ο Πέτρος στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026