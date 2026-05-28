Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη

Ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (28/5/2026)

Eξιχνιάστηκε από την Αστυνομία η υπόθεση εμπρησμού, στις αρχές Μαΐου, σε μίνι μάρκετ στη Γαστούνη. Πρόκειται για την επιχείρηση του περιπτερά που είχαν ξυλοκοπήσει Ρομά γιατί έπιασε έναν ανήλικο να κλέβει. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν πέντε άτομα για τον εμπρησμό.

Εμπρησμός - εκδίκηση 

Πέντε άτομα, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, κρύβονται πίσω από τον εμπρησμό που κατέστρεψε ολοσχερώς, στις αρχές Μαΐου, το μίνι μάρκετ στη Γαστούνη.

Οι δράστες, αφού έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος, μπήκαν μέσα, πέταξαν εύφλεκτο υλικό και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το μαγαζί έγινε παρανάλωμα του πυρός, πέντε μόλις ημέρες πριν ανοίξει. Μέχρι και σήμερα παραμένει κλειστό.

Ο άγριος ξυλοδαρμός

Πίσω από τις στάχτες κρύβεται ένα παλαιότερο επεισόδιο, που έγινε στις 21 Φεβρουαρίου 2026. Ιδιοκτήτης περιπτέρου είχε πιάσει έναν ανήλικο να αφαιρεί προϊόντα. Λίγο αργότερα, μία ομάδα περίπου είκοσι ατόμων πήγε στο περίπτερο για να τον εκδικηθεί. Ο περιπτεράς, ο γιος του, αλλά και ένας πολίτης που προσπάθησε να τους προστατεύσει, δέχθηκαν άγρια χτυπήματα.

Θέλοντας να αφήσει πίσω του αυτόν τον εφιάλτη, ο επαγγελματίας σχεδίαζε να κάνει μία νέα αρχή με το μίνι μάρκετ, όμως οι δράστες του το κατέστρεψαν πριν προλάβει καν να λειτουργήσει.

Το οργανωμένο σχέδιο με τα μπιτόνια βενζίνης

Το σχέδιο του εμπρησμού είχε στηθεί από το προηγούμενο βράδυ στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης. Ένας 23χρονος, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, πήγε με δύο ανηλίκους και αγόρασαν βενζίνη από την Αμαλιάδα. Ακολούθησε ο εμπρησμός του καταστήματος του 48χρονου.

Οι πέντε νεαροί που ταυτοποιήθηκαν αναζητούνται από την Ασφάλεια Πύργου και Αμαλιάδας.

