Η Γιολάντα Καλογεροπούλου μίλησε για τη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο και ξεκαθάρισε ότι ο γάμος δεν βρίσκεται στα σχέδιά τους. Η ηθοποιός απάντησε σε σχετική ερώτηση στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν δύο χρόνια, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ρεπορτάζ, όμως η ίδια διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για επισημοποίηση της σχέσης τους αυτή την περίοδο. Η Γιολάντα Καλογεροπούλου είπε επίσης πως ούτε εκείνη ούτε ο σύντροφός της έχουν βάλει θέμα γάμου στη συζήτηση που κάνουν για το μέλλον τους.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να φορέσει νυφικό, η ηθοποιός απάντησε «Προς το παρόν δεν υπάρχει πλάνο να ντυθώ νύφη, εκτός αν υπάρχει και δεν το ξέρω». Με αυτόν τον τρόπο έδωσε σαφή εικόνα για τη στάση της απέναντι σε έναν πιθανό γάμο.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Σταύρος Σβήγκος της έχει κάνει πρόταση γάμου, η απάντησή της ήταν κατηγορηματική. «Δε μου έχει κάνει. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με εκφράζει αυτό το κόνσεπτ πολύ. Το ξέρει κι ο Σταύρος».